Risveglio con la svastica I vandali armati di spray "Altro episodio allarmante"

Qualche giorno fa l’episodio di Campotizzoro, con la comparsa di gadget del Ventennio al mercatino – nella fattispecie due lattine con il volto del Duce e una svastica, sulla cui presenza sta indagando la Digos –, ieri la scoperta di una scritta inneggiante a Benito Mussolini, con relativa svastica, su un cassonetto dell’indifferenziata in via di Bigiano e Castel Bovani a Pistoia. Segnali di ignoranza (nel senso letterale del termine) e maleducazione o nostalgia per i tempi che furono? "Non ero a conoscenza della scritta – sostiene Rosalba Bonacchi, vice presidente provinciale vicaria di Anpi Pistoia –, ma ho l’impressione che queste frasi facciano parte della cultura del momento: il Fascismo non è visto più come un crimine. Tra l’altro, in una città come Pistoia governata dalla destra lascia attoniti, perché sembrano di ’incoraggiamento’... Sta alle istituzioni, in primis al sindaco Alessandro Tomasi e al prefetto intervenire per cancellarle: si tratta di apologia del Fascismo ed è un reato".

Quanto all’episodio di Campotizzoro commenta di aver letto letto il comunicato della Cgil, che "condividiamo nel merito, ma ricordiamo a tutti che in passato siamo intervenuti più volte, anche chiedendo un’apposita ordinanza di rimozione dell’oggettistica in questione al primo cittadino di San Marcello Piteglio, Luca Marmo. Non è la prima volta che accade, tant’è che noi non visitiamo più la manifestazione da un paio di anni. Perché un conto sarebbe realizzare un museo della Seconda Guerra mondiale, bisognerebbe mettere tutte le componenti attorno a un tavolo, un altro è la mostra di cimeli della guerra a scopo commerciale".

"Ringraziamo la Cgil della lettera – aggiunge Serena Billeri, presidente pro tempore della sezione Anpi della Montagna Pistoiese (in attesa del ritorno della presidente Rita Monari, nda) – anche se sarebbe stata più preziosa se avesse avvisato la polizia locale, che sarebbe potuta intervenire prontamente oppure ci avesse avvertito, così avremmo potuto controllare direttamente. In casi come questo, sarebbe fondamentale fare squadra, lavorare insieme per evitare che quello che è un reato venga perpetrato. In passato avevamo sporto denuncia alle forze dell’ordine e chiesto al sindaco Marmo di emettere un’ordinanza, ma tutto era caduto nel vuoto. Ora abbiamo sondato Marmo, che si è impegnato a verificare il tutto. Speriamo che la nostra richiesta e la presa di posizione della Cgil servano a ottenere ciò che desideriamo".

In chiusura d’articolo, ci perdonerete un’autocitazione.

Nel paio di minuti scarsi che sono serviti a fotografare le scritte, è accaduto che un furgoncino che passava da quella strada, con a bordo due attempati signori, si sia fermato. Uno dei due signori abbassando il finestrino ha esclamato testuale. "Ma quanto ci marciate, voi Comunisti!". Vistosi senza risposta, ha posto una domanda. "Chi l’avrà scritto?". Secca la replica. "Un ignorante, uno che non conosce la storia". Nessuna controreplica, ma soltanto la sgommata del mezzo.

