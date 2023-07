Ristrutturazioni in altre otto scuole Cantiere "Cino" in dirittura d’arrivo

Stanno per partire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in altre otto scuole pistoiesi, seguiti direttamente dai cantieri comunali. Agli interventi attivati da qualche settimana dall’ufficio lavori pubblici, tra i quali quelli alla Modesta Rossi di Ponte alla Pergola, alla primaria Frosini, all’asilo nido Il Faro, al Melograno, alla Martin Luther King e alle Fucini, compresa la nuova scuola Cino da Pistoia, si aggiungono ulteriori ristrutturazioni e attività di manutenzione. Anche quest’anno, dunque, l’Amministrazione approfitta della pausa estiva per mettere mano agli edifici scolastici al fine migliorarne le condizioni e renderli più confortevoli in vista della ripresa delle lezioni. Altre otto scuole, dicevamo, per un investimento complessivo di circa 120mila euro. Oltre alle ristrutturazioni a Piuvica e del Nespolo, negli asili nido LagoMago e Il Sole, nella scuola dell’infanzia La Coccinella, alla primaria Galileo Galilei di via Monterosa, alle medie Roncalli e Cino da Pistoia è stata avviata l’imbiancatura di numerose aule e di ulteriori spazi comuni, per una superficie di circa seimila metri quadrati, con riprese dell’intonaco nei punti danneggiati.

Interventi di risanamento, per contrastare l’azione dell’umidità, sono in programma alla primaria del Nespolo. Prevista anche la tinteggiatura delle facciate dell’edificio e la messa in sicurezza dei muretti perimetrali esterni, attraverso la sistemazione delle parti danneggiate. Stessa tipologia di intervento, cui si aggiungono le migliorie all’impianto termico seguite dall’ufficio lavori pubblici, alla primaria "Maestra Elisabetta" di Piuvica. Avviata la ristrutturazione finalizzata a risanare le porzioni intaccate dall’umidità, che sarà seguita dalla tinteggiatura delle facciate dell’edificio e di porzioni di pareti interne. Per quanto riguarda il riscaldamento del plesso, verrà rimosso il vecchio impianto a termosifoni e installato un nuovo impianto dotato di sensori che permetteranno di gestire da remoto la temperatura nei diversi locali. Il nuovo impianto sarà posato con tubazioni a vista e ventilconvettori a un’altezza tale da non essere accessibile dagli alunni e garantire maggior sicurezza.

Quanto al più importante cantiere di edilizia scolastica, quello della Cino da Pistoia, si segnala che i lavori per la costruzione della nuova scuola sono a uno stato di realizzazione avanzato. Per la conclusione dell’opera mancherebbero le finiture e il completamento degli impianti meccanici ed elettrici, attualmente in corso d’opera, che ne faranno una scuola all’avanguardia in termini di standard di sicurezza, risparmio energetico e qualità degli spazi per l’apprendimento. La realizzazione della struttura, un edificio di 2.166 metri quadri di superficie, su tre piani, è stata dunque completata nei mesi scorsi. In questi giorni la ditta appaltatrice sta lavorando su intonaci, coloriture e rivestimenti murari, pavimenti, porte e finestre. Per quanto riguarda la fornitura degli arredi, è in corso l’aggiudicazione. Concluso l’iter, le aule e gli spazi didattici verranno arredati con nuovi banchi, sedie, armadietti e tutte le attrezzature necessarie. È attualmente in fase di predisposizione la sistemazione della parte esterna al plesso. Il completamento dei lavori, dopo l’ultimo slittamento, è confermato entro la fine dell’anno.

"Oltre ai molti cantieri aperti e seguiti dai lavori pubblici – ricorda Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici –, in questo periodo estivo sono molteplici i lavori programmati direttamente dai nostri cantieri comunali e che saranno di fondamentale importanza per il comfort, il benessere e la sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. La collaborazione continua fra i lavori pubblici e il cantiere comunale è sicuramente un punto di forza".

albe