Risse, furti e schiamazzi Il questore chiude Buccino

Il bar Buccino di Porta al Borgo è chiuso da venerdì per ordine del questore e dovrà rimanere chiuso fino al 4 agosto compreso. A questo provvedimento si è arrivati dopo una serie di episodi, fra cui una rissa a bottigliate, alcuni furti e la rapina di un orologio, e una serie di esposti e di segnalazioni arrivate dalla zona per schiamazzi notturni. Tutto questo ha portato, nelle ultime settimane, al rafforzamento dei controlli e le pattuglie della Polizia di Stato hanno identificato diverse persone note agli uffici. Quindi, all’esito di tutte le verifiche, il questore di Pistoia ha disposto, ai sensi dell’articolo 100 del Tulps (il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), la sospensione dell’attività del Bar Buccino di Porta al Borgo per quindici giorni. Il provvedimento è stato emesso dalla Divisione di polizia amministrativa della questura di Pistoia e si è reso necessario dopo l’ ennesimo intervento da parte delle Volanti dell’Upgsp (Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico), avvenuto nei giorni scorsi. I poliziotti erano intervenuti per una lite tra avventori: un uomo aveva colpito un altro con una bottiglia di vetro e gli aveva procurato ferite giudicate guaribili in 15 giorni dai medici del pronto soccorso del San Jacopo.

"L’esercizio – si legge nella nota diffusa ieri dalla questura di Pistoia – che era già stato chiuso negli anni scorsi per gravi episodi che avevano pregiudicato l’ordine e la sicurezza pubblica, è risultato essere luogo di ritrovo di alcuni soggetti pericolosi con frequenti interventi delle forze dell’ordine per episodi di violenza o di disturbo della quiete pubblica, accaduti sia all’interno del locale che nelle sue immediate vicinanze. Inoltre, al suo interno si sono verificati diversi reati predatori, a opera di altri frequentatori, proprio a dimostrazione dell’assidua presenza di malfattori". Quanto all’articolo 100 del Tulps, ricorda sempre la questura: "Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata".

red.pt