Risparmio e solidarietà "Via all’energia collettiva"

Risparmiare su gettoni di presenza e indennità degli amministratori per creare un ‘Fondo di solidarierà’ e dare vita alle Comunità energetiche rinnovabili. Ci sono anche queste due proposte nel consiglio comunale di questa sera, giovedì 18 maggio, convocato per le 21 in sala consiliare. Tra i primi punti all’ordine del giorno l’approvazione del documento unico di programmazione 2023-2025 e l’approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025. Alfredo Fabrizio Nerozzi (consigliere di Agliana cambia, con delega a transizione ecologica e tutela ambientale) presenterà l’atto d’indirizzo per realizzare piani di fattibilità tecnico-economica per creare ad Agliana una comunità energetica rinnovabile che possa favorire la produzione e la condivisione di energia collettiva da fonti rinnovabili. Seguiranno cinque mozioni.

Quella presentata da Pd-Agliana insieme e Agliana in comune riguarda l’adesione ‘Toscana pride 2023’ mentre altre due del gruppo consiliare Pd-Agliana insieme, sono riferite alle risorse nazionali per le misure di sostegno all’affitto, alla morosità incolpevole e alle ristrutturazioni degli alloggi Erp e alla destinazione a uffici comunali per i servizi al cittadino dell’ex scuola di via Branaccia. Il Movimento 5 stelle porta l’attenzione sulla siccità, mentre Agliana civica propone il controllo della spesa pubblica e spending review. Questa mozione, presentata dal capogruppo di Agliana civica, Silvio Buono, prende in considerazione l’attuale momento di crisi che "condiziona serenità e benessere di cittadini, famiglie, piccole e medie imprese. I costi della politica in Italia sono troppo elevati e l’ente comunale non può esimersi dal confronto adottando accorgimenti e buone azioni per contenere costi e spesa pubblica".

Ed ecco le proposte di Silvio Buono. Modifica del regolamento del consiglio comunale per ridurre da 9 a 5 i membri delle commissioni consiliari permanenti, mantenendo la rappresentanza proporzionale fra maggioranza e opposizione, con risparmio sui ‘gettoni di presenza’. Ridurre volontariamente le indennità percepite da sindaco, assessori e presidente del consiglio comunale, con decorrenza immediata e fino al termine del mandato, predisponendo il versamento degli importi frutto della spending review in un ‘Fondo di solidarietà’. "La gestione – spiega Buono – dovrebbe essere affidata a una delle commissioni già esistenti, incaricandola di redigere un regolamento in cui fissare criteri, requisiti, tempi di rendicontazione per una corretta gestione delle risorse da utilizzate per progetti utili alla comunità aglianese".

Piera Salvi