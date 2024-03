Rischio frane, ci sono i soldi : "Passo avanti per la sicurezza. Il nostro territorio è fragile"

Sono 7 i milioni destinati dalla Regione Toscana a prevenzione e mitigazione degli eventi idrogeologici, e la Montagna Pistoiese ha ben chiaro di quanto bisogno ci sia a interventi sull’argomento. Le frane della prima settimana di marzo hanno riportato il problema all’ordine del giorno. Vale la pena di prendere nota dell’amaro sfogo del vicesindaco di San Marcello Piteglio, Giacomo Buonomini che nel corso dell’ultimo Consiglio comunale ha affermato: "da questi fatti si capisce che è arrivata l’ora di fare investimenti importanti per garantire veramente il diritto alla mobilità". La finalità cui saranno i soldi provenienti dal Fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit) è quella di sostenere, salvaguardare e promuovere le aree montane, ed è per questo che la Giunta regionale, su proposta dell’assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, ha stabilito di destinare queste risorse a due misure: un bando rivolto a interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, e uno per interventi di salvaguardia e valorizzazione della montagna. Il primo dei bandi finanzierà la prevenzione del dissesto idrogeologico con 3,9 milioni, mentre il secondo utilizzerà 3,1 milioni di risorse per finanziare progetti volti a tutelare i territori montani e a promuoverli, a contrastare lo spopolamento, a salvaguardare l’ambiente e la biodiversità, a valorizzare l’energia da fonti rinnovabili, a consentire interventi su viabilità e sentieristica. "Si tratta di risorse preziose – dice il presidente Eugenio Giani – per sostenere le aree montane affinché diventino sempre più un elemento di crescita economica e sviluppo sociale. Per noi le zone montane hanno un’importanza strategica anche in ottica di interesse regionale per favorire i giovani e il ripopolamento di questi territori". "In particolare, in questo caso – dice la vicepresidente e assessora all’agroalimentare e alle aree interne Stefania Saccardi –, c’è una attenzione speciale per la prevenzione del rischio idrogeologico". "Un passo avanti importante – dice Luca Marmo, responsabile politiche della montagna Anci Toscana e sindaco di San Marcello Piteglio – che aiuta la tenuta dei territori e che li sospinge verso progettualità organiche orientate allo sviluppo delle aree montane".

Andrea Nannini