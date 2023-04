Riqualificazione asilo "Il Faro", ecco il bando

E’ stato pubblicato sulla piattaforma Start il bando di gara per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza strutturale e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell’asilo nido Il Faro. L’intervento prevede un investimento complessivo di 450mila euro, risorse stanziate nell’ambito del Pnrr. "Il progetto, che ha ottenuto parere favorevole da parte del dei Vigili del Fuoco di Pistoia, prevede la messa a norma dell’impianto antincendio e il miglioramento delle strutture della scuola di via Santa Maria Maggiore", ricorda Alessandra Frosini, assessore ai lavori pubblici". Nello specifico, gli interventi sono finalizzati a migliorare la resistenza al fuoco delle strutture portanti, alla realizzazione di impianti idrici antincendio e alla sicurezza generale dell’edificio. Previste, dunque, tra le varie operazioni, il rinforzo delle strutture, la verniciatura intumescente a protezione degli ambienti, la realizzazione di tramezzi in cartongesso, l’installazione di porte REI e maniglioni antipanico e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione di emergenza. L’inizio dei lavori è previsto in estate, al termine delle attività didattiche.