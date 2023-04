Rinnovo Rsu Hitachi Via libera per il voto Manca soltanto la data

PISTOIA

La parola fine alla "querelle" delle elezioni della nuova Rsu di Hitachi Rail Sts arriverà oggi quando sarà ufficializzata la data dell’apertura delle urne. Ieri è arrivato il via libera dall’ITL, Ispettorato Territoriale del Lavoro, per il deposito di tutte le liste dei quattro sindacati che dovranno partecipare alla contesa per la nomina dei dodici rappresentanti degli oltre mille lavoratori che sono presenti all’interno dello stabilimento di via Ciliegiole. Una decisione che doveva esser presa in seguito al ricorso presentato dalla Fiom-Cgil dopo che, la prima consultazione, si era conclusa con una sospensione del via libera per un presunto ritardo nel deposito della lista dei candidati di questa sigla sindacale.

Un fatto che ha portato non poche polemiche in azienda e, soprattutto, dilatato in maniera inattesa la convocazione delle elezioni: con la scadenza iniziale prevista per il 6 marzo, l’auspicio era di riuscire a votare ampiamente prima di Pasqua e adesso, invece, quasi sicuramente si andrà dopo il ponte del 1° maggio, avendo lasciato pertanto quasi due mesi di "limbo" fra la vecchia Rsu oramai decaduta e la nomina di quella nuova. "Possiamo dire che finalmente si va al voto – commenta Andrea Vignozzi di Fiom-Cgil Pistoia Prato – e la riunione di fronte all’ITL ha certificato che le liste di tutte le sigle sindacali sono state consegnate nei termini previsti dal regolamento. Inoltre, con in mano la richiesta di estromettere la Fiom dalla contesa come accaduto nella riunione del 3 aprile scorso, non si è arrivati ad una maggioranza (quattro favorevoli e altrettanti contrari) sulla decisione e quindi adesso vedremo cosa diranno le urne". Resta il fatto di un clima molto teso all’interno dell’azienda e con una netta spaccatura fra le varie sigle sindacali: vedremo se questo potrà avere ripercussioni anche sull’affluenza e se andrà a modificare gli equilibri attualmente esistenti. Ricordiamo che la Rsu uscente era composta da 5 membri Fim-Cisl, 4 Fiom-Cgil, 2 Uglm e 1 Uilm.

"Accettiamo il giudizio della ITL in quanto è giusto andare al voto tutti insieme, un qualcosa che abbiamo sempre sostenuto fin dall’inizio – aggiunge Juri Citera, segretario Fim-Cisl Toscana Nord – la commissione elettorale aveva bisogno di questo chiarimento visto che erano emerse queste problematiche. Prendiamo atto che la decisione presa, come riportato nelle conclusioni del verbale, è solo per la pluralità e la democrazia: ci interessava un giudizio tecnico e non politico, quando si fa un errore come successo in passato ad altre organizzazioni sindacali è giusto pagare per capire ed avere un insegnamento".

Saverio Melegari