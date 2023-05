Rinnovo Rsu Hitachi Rail Immutati i rapporti di forza Guida la Fim, insegue Fiom

Due mesi di confronto aspro, polemiche, duri scontri, ricorsi in tribunale, carte bollate e alla fine… niente è cambiato. I due giorni e mezzo di voto per il rinnovo della Rsu di Hitachi Rail Sts hanno lasciato lo stesso scenario di tre anni fa. E’ la Fim-Cisl a confermarsi primo sindacato in azienda avendo ottenuto 302 voti, distanziando in maniera comunque importante la Fiom-Cgil (233) e, a seguire, l’Uglm (137) e la Uilm (67): in tutto ci sono stati 739 voti con una affluenza che si è avvicinata all’80% con punte intorno al 90% fra gli operai. Numeri che consentono a tutte e quattro le sigle di entrare a far parte della rappresentanza con la stessa suddivisione dell’ultimo mandato: cinque componenti per la Cisl, quattro per la Fiom, due per la Uglm e uno per la Uilm. E, allo stesso modo, si ricompone anche la Rls (3 membri) con un delegato a testa ad eccezione della Uil.

Quindi non è davvero cambiato niente? No, questo non è vero. Per esempio fra gli impiegati la forza della Fim-Cisl è notevole: 163 i voti ottenuti contro i 67 della Fiom ed i 47 della Uil (solo 17 per Ugl), a dimostrazione di un radicamento importante trainato dalla più votata in assoluto in azienda che è Antonella Nannetti con 99 preferenze. In officina, invece, sono cambiati gli equilibri rispetto a tre anni fa: complice anche diverse fuoriuscite causa pensionamento, l’Uglm (120 voti) da primo sindacato diventa terzo mentre torna a dire la propria la Fiom in testa con 166 voti. Un quarto della nuova Rsu è a trazione femminile ma c’è anche un altro risultato importante: per la prima volta nella storia, ci sarà un componente straniero come l’albanese Mirosh Korita fra i più votati in officina (il top è stato per Querci con 60 preferenze). Questi tutti gli eletti: Antonella Nannetti, Gabriele Carlesi, Arianna Ruggeri, Mirosh Korita, Francesco Rega (Fim); Gianluca Zanetti, Diego Breschi, Alessio Bruschi, Diego Giacomelli (Fiom); Lorenzo Laurelli e Federico Querci (Uglm); Simona Gigetti (Uilm).

Saverio Melegari