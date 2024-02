Rinnovo consiglio provinciale. Fra un mese il ritorno alle urne

Dopo quasi due mesi di assoluto silenzio sull’argomento, il decreto del presidente Luca Marmo firmato martedì scorso apre ufficialmente la procedura per il rinnovo del Consiglio provinciale. In sostanza si attendeva di capire se sarebbe andata in porto entro breve la riforma ma, visto che l’iter legislativo sembra aver subito una frenata, ecco che si rende necessaria questa mossa. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8 alle 20 di domenica 17 marzo nell’unico seggio che verrà costituito presso la sede della Provincia in piazza San Leone. Trattandosi di elezioni di secondo grado, alle urne sono chiamati i sindaci e i consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L’elezione del Consiglio provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere (10) e non inferiore alla metà degli stessi (5). All’interno dell’urna si potrà esprimere un solo voto di preferenza per un candidato che è compreso nella lista: l’esito prevederà una suddivisione ponderata di ciò che ogni singola lista avrà ottenuto. Per presentare le liste non c’è molto tempo: dalle 8 alle 20 di domenica 25 febbraio e dalle 8 alle 12 di lunedì 26. Ricordiamo che l’esito delle elezioni per il rinnovo del consiglio non va minimamente ad intaccare quello che è il mandato 2023-25 del presidente Luca Marmo, a meno che non si assista ad un repentino e totale cambio di equilibri all’interno dell’aula. Anche perché, aspetto non di poco conto, si andrà a comporre la nuova assise due mesi e mezzo prima delle elezioni amministrative che coinvolgeranno dieci (o undici) comuni della nostra provincia e quindi potrebbe accadere di veder rivoluzionata nuovamente la composizione dell’aula. Nella precedente elezione furono tre le liste che si presentarono: una di centrosinistra, una di centrodestra ed una civica di centro, che ha sempre dato il proprio appoggio al presidente Marmo. Vedremo quali saranno adesso gli orientamenti dei partiti, con scelte che potranno dire molto in vista delle amministrative.