Rinasce una Pro Loco: "Il paese deve vivere"

Un organismo che rappresenta desideri, bisogni e voglia di futuro, declinati su quanto percepiscono i cittadini, è quanto ha spinto un folto gruppo di volenterosi, a costituire una Pro Loco a San Marcello, l’associazione che trova nel suo nome dal chiaro significato, "a favore del luogo", la propria ragion d’essere. San Marcello ci prova, dopo un tentativo datato diversi anni or sono e mai giunto a maturazione, e convoca per discuterne, le associazioni, gli amministratori, i cittadini e chiunque lo desideri, sabato 6 aprile alle 15:30 nei locali dell’ex Casina di vetro, o Maeba per i più giovani. I lavori dell’assemblea inizieranno con l’elezione della presidenza dell’assemblea, la presentazione del Comitato promotore e delle motivazioni per costituire una Pro Loco, illustrazione, dibattito e approvazione dello statuto, funzionamento dell’associazione e quote sociali, infine si procederà all’elezione dei consiglieri che, in un secondo momento, probabilmente nei prossimi giorni, provvederanno all’assegnazione degli incarichi. Tanto sorprendente quanto piacevole la numerosità dei sostenitori dell’iniziativa, la portavoce della nascente associazione ne sciorina un elenco lunghissimo che inizia dall’ex sindaco, Moreno Seghi ma che comprende personaggi da tutti i segmenti del mondo del lavoro, persone che apparentemente non avevano niente in comune salvo l’amore per il proprio paese.

Anche la bozza di programma è tanto semplice quanto intrigante, si parte dalla valorizzazione di luoghi poco frequentati ma ricchi di aneddoti curiosi, da via Roma alla piazzetta "del cinema" dalla Fonte della Vita allo spazio camper, il paese capoluogo offre molto di più di quanto sia noto, su questo mette radici una idea di appartenenza che ha tutte le caratteristiche per avere condivisione e successo. Se a questo aggiungiamo la ricerca della collaborazione con tutti i soggetti che possano avere interesse, almeno la ricerca di obbiettivi comuni sembra garantita. Ai proponenti del progetto non mancano l’umiltà e lo spirito di servizio, ovviamente nel rispetto dei ruoli. In questo presupposto è forse il segreto del collante che porterà alla nascita di un sodalizio del quale il paese avverte il bisogno, dopo che il Comitato Parrocchiale per le feste ha costruito un percorso di successi che ha raggiunto l’apice nelle sfilate del Carnevale, diventato un classico dell’offerta turistica montana. La promozione tout court del paese non può però essere affidata solamente al comitato per le feste e quindi la nascita della Pro Loco viene salutata con favore, anche dalle istituzioni. Se ne fa interprete il vice sindaco, Giacomo Buonomini: "Sono molto contento, quando nasce una associazione è sempre una buona notizia. Questa nuova realtà si integra nell’organizzazione delle attività del paese, pur avendo obbiettivi diversi".

Andrea Nannini