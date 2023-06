Righi diventa segretario del Pd montalese

Salvador Righi è il nuovo segretario dell’Unione Comunale del Pd di Montale. Righi succede a Daniele Bini, che aveva dato le dimissioni dopo aver mantenuto la carica di segretario dell’Unione Comunale di Montale dal 2017. L’elezione del nuovo segretario è avvenuta nel corso di una riunione della Direzione dell’Unione Comunale del Pd alla presenza di Pierluigi Galligani, segretario provinciale dimissionario e di Stefania Lio, delegata del segretario regionale Emiliano Fossi. Righi è stato eletto all’unanimità e si è presentato ad iscritti e simpatizzanti nel corso di una riunione aperta tenutasi il 5 giugno scorso. Salvador Righi è un architetto che lavora in uno studio di architettura a Prato e da tempo svolge attività politica nel Pd montalese. Alla fine dello scorso gennaio è diventato anche consigliere comunale nel gruppo del centrosinistra subentrando, come primo dei non eletti, alla consigliera Chiara Gorgeri che aveva lasciato il suo seggio per ragioni personali. "Ho sempre creduto molto nel valore della politica nel senso più nobile del termine – dichiarò Righi al momento della sua nomina in consiglio comunale – ci metterò tutto l’impegno". Ora Salvador Righi, oltre alla carica elettiva nell’assemblea municipale assume anche la carica politica di segretario del partito democratico. Nel sito del partito democratico di Montale la notizia dell’elezione di Righi è accompagnata ad un "ringraziamento all’ex segretario Daniele Bini per il buono e preciso lavoro fatto in tutti questi anni alla guida del partito". Giacomo Bini