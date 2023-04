Riforma della giustizia al palo Via all’astensione degli avvocati "E manca personale in Procura"

Tre giorni di astensione dalle udienze penali: è l’iniziativa delle Camere Penali Italiane, scattata ieri, a cui hanno aderito anche gli avvocati pistoiesi. Obiettivo, chiedere che si cominci l’iter parlamentare per la Riforma della giustizia.

"La separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, per essere più chiari tra giudici e pubblici ministeri, è il motivo dell’astensione – fanno sapere gli avvocati pistoiesi – Infatti, proprio ora che sembrava avere inizio l’iter parlamentare per l’approvazione della legge che l’avrebbe realizzata, è arrivato uno stop che preoccupa molto gli avvocati penalisti".

Ieri mattina, i rappresentanti della Camera Penale di Pistoia, hanno organizzato una manifestazione informativa per la cittadinanza davanti al tribunale. Presente l’avvocato Andrea Ferrini, Presidente della Camera Penale di Pistoia, a cui chiediamo di chiarirci i motivi della loro iniziativa. Con lui anche la vice presidente Daria Bresciani, il segretario Lorenzo Cerri, e gli avvocati Andrea Mitresi e Maurizio Bozzaotre.

"L’argomento separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri – spiega il presidente Ferrini – non appassiona molto la politica e i cittadini, ma solo perché questi ultimi sono sempre stati oggetto di una informazione non corretta".

In che senso informazione non corretta?

"Non corretta perché, se fosse stato spiegato che il nostro processo penale è un processo di parti, in cui la prova si deve formare al dibattimento, chiunque avrebbe facilmente compreso che se quel processo deve garantire gli interessi costituzionali di tutti, dell’imputato, dello stato e della persona offesa, quelle parti devono essere indipendenti e autonome l’una dall’altra durante tutta la rappresentazione, e vi deve essere un giudice, terzo, che presiede e giudica senza che abbia alcuna contiguità con difesa e accusa".

Quali sono i correttivi che auspicate siano introdotti?

"Oggi, in Italia, giudici e pubblici ministeri sono parte di un comune organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), che garantisce la loro indipendenza dagli altri poteri dello Stato. Al contempo il CSM decide sulle assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti le promozioni e i provvedimenti disciplinari dei giudici e dei pubblici ministeri. Nelle aule penali, invece, uno porta avanti l’accusa, l’altro deve decidere se quella stessa accusa è fondata o meno. Stesso organismo che ne regola e tutela la vita professionale, mentre in aula rapporti e funzioni diametralmente opposte tanto che l’esito dell’agire del pubblico ministero, come quello della difesa, è determinato dal giudice".

Quindi separare le carriere cosa dovrebbe portare di beneficio per la giustizia penale?

"Al netto dei cronici problemi della giustizia che tutti conosciamo e che spesso hanno frustrato altri tentativi di riforma, il convincimento delle Camere Penali è che, separando le carriere, non si faccia una riforma ma si adempia al dettato che è la base del principio cardine del processo accusatorio: parti processuali distinte ad autonome che portano le loro legittime istanze in aula davanti ad un giudice terzo, che non è parte in causa, e che decide in completa autonomia. Questo è il processo accusatorio: prova che si forma in aula nell’esercizio del contraddittorio e un terzo neutrale che decide con sentenza".

E come si realizza la separazione delle carriere?

"In maniera molto più semplice di quanto ci viene raccontato. Due CSM distinti e autonomi tra

loro. Il primo che sarà la casa della magistratura giudicante – i giudici – il secondo sarà la casa della magistratura requirente - i pubblici ministeri. La magistratura è e deve essere indipendente, ma è altrettanto importante e necessario che ogni cittadino sappia che chi ha il potere di indagarlo o metterlo sotto accusa non abbia alcun elemento di vicinanza, in particolar modo ordinamentale, con chi lo giudicherà".

Parliamo di Pistoia, quali sono i problemi della nostra giustizia?

"Abbiamo una carenza di personale nella Procura. Manca nel dettaglio quasi il 35 per cento della pianta organica, tra cui cancellieri e segretari dei pubblici ministeri. Questo dato è maturato negli ultimi tre anni, con i pensionamenti e il mancato turnover. Altre uscite sono previste in estate. Una grande differenza rispetto alla situazione del Tribunale. E questo perché il piano per gli Uffici del processo non rientra nei fondi stanziati dal Pnrr".