Europa, ultima fermata
22 set 2025
SAVERIO MELEGARI
Cronaca
Riflettori sulle calzature. Via al "Toscana Fashion". Campionari in anteprima

Le creazioni di ventiquattro espositori per la collezione primavera estate 2026. Tempestini: "Il terziario sostenuto da Confcommercio continua la sua funzione".

Taglio del nastro ieri mattina nella serra del Toscana Fair in via Bonellina

Taglio del nastro ieri mattina nella serra del Toscana Fair in via Bonellina

E’ stata inaugurata ieri mattina, con il taglio del nastro ufficiale alla presenza del direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini, dell’assessore comunale alle attività produttive Gabriele Sgueglia e diversi espositori del settore, la diciottesima edizione di "Toscana Fashion", manifestazione che si tiene, fino a domani, nelle serre del "Toscana Fair" di via Bonellina. L’appuntamento consentirà agli agenti di commercio provenienti dalla Toscana e da tutta l’Italia centrale di conoscere in anteprima 150 campionari presentati da 24 espositori, che andranno a comporre la collezione primavera-estate 2026 del comparto calzature, con un chiaro e preciso riferimento al settore in provincia che da tempo sta vivendo momenti difficili ma che resta un’eccellenza e garantisce ugualmente vivacità di idee e innovazioni. Un’importante vetrina riservata agli addetti ai lavori e un’occasione per intercettare i trend più rilevanti, sviluppare nuove sinergie e allinearsi con le richieste di un mercato in continua evoluzione. "Questo è diventato un evento storico per Pistoia – sottolinea Simone Ramello, presidente dell’associazione Toscana Fashion – che ci conferma come punto di riferimento per il settore. La risposta da parte degli operatori, che cresce a ogni edizione, conferma la centralità della filiera delle calzature all’interno del mondo della moda". Per Confcommercio Pistoia e Prato, insieme agli enti e alle associazioni che sostengono l’organizzazione, è un impegno a tutto campo che va avanti da oltre tre lustri e che ribadisce la solidità del progetto. "Ancora una volta – commenta il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini –, Pistoia sarà sotto i riflettori come il centro in cui si ritroveranno molti operatori del settore e il traguardo delle diciotto edizioni è indubbiamente di spessore. Una visibilità che fa bene alla città e che manifesta l’esigenza di continuare a sostenere questo segmento della moda, dando un servizio al mondo retail (al dettaglio) della calzatura del centro Italia per conoscere le collezioni della primavera-estate 2026. Siamo in un momento non semplice, ma il terziario sostenuto da Confcommercio continua a svolgere la sua funzione: fare ricerca e individuare nuovi brand per fornire il miglior servizio possibile al consumatore". Già nella giornata inaugurale di ieri l’afflusso di potenziali clienti, o semplici curiosi, è stato importante ed a getto continuo fino alla chiusura. Da oggi, e poi anche domani, spazio soprattutto agli agenti di commercio.

S.M.

