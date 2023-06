Riflettori sulla politica nazionale Sarà il fulcro della Festa dell’Unità

Sarà la politica il tema portante della Festa dell’Unità ai giardini del circolo Arci Il Circolino, in via Brunelleschi a San Niccolò. La festa sarà articolata su più giorni rispetto all’edizione 2022 e sarà densa di eventi che toccano temi politici locali e nazionali e ricca di momenti di intrattenimento. Si comincia venerdì 30 giugno con il segretario Pd della Toscana, Emiliano Fossi, che interverrà sui temi del lavoro nella nostra regione e non solo. Sabato 1 luglio serata dedicata alla drammatica alluvione che ha sconvolto l’Emilia-Romagna, interverrà Victoria Oluboyo, consigliera comunale di Parma e attivista internazionale per i diritti umani. Domenica 2 luglio presentazione del Libro "Pd un partito da rifare? Le ragioni di una crisi". L’autore, Antonio Floridia, è dirigente della Regione Toscana dei settori Osservatorio elettorale e Politiche per la partecipazione e dialogherà con Vannino Chiti, politico pistoiese che per i suoi trascorsi non ha bisogno di presentazione. Mercoledì 5 luglio concerto degli Sgurz, gruppo composto da giovanissimi che proporranno musica dei cantautori pop-folk. Giovedì 6 "Diritti al punto", intervista all’onorevole Marco Furfaro, parlamentare aglianese e componente della segreteria nazionale del Pd, sui temi più scottanti della politica italiana. Venerdì 7 confronto tra tutto il centrosinistra aglianese sulle prospettive future per la comunità. Altra serata in musica sabato 8 luglio, soprattutto per gli amanti dei balli di gruppo, alla consolle Dj Manuel. Domenica 9 chiusura con Matteo Biffoni, sindaco di Prato e presidente di Anci Toscana, sul tema del progetto di legge sull’autonomia differenziata.

"Siamo soddisfatti del programma – commenta il segretario del Circolo Pd Agliana, Andrea Acciai – che rende la nostra festa, tra l’altro la prima a livello provinciale, un’occasione di incontro aperto a tutti e tutte, giovani e meno giovani, per discutere, riflettere, approfondire temi d’interesse generale. Un grandissimo ringraziamento a tutti i numerosi volontari e volontarie che si stanno preparando perché tutto funzioni al meglio, come agli importanti ospiti che con la loro partecipazione contribuiranno a elevare il tono culturale di una Festa de l’Unità. Siamo sicuri – conclude il segretario – che la partecipazione sarà ampia perchè c’è voglia di buona politica, partecipazione e confronto. Soprattutto in vista delle amministrative del 2024". Tutti gli eventi inizieranno alle 21.30.

Piera Salvi