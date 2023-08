Rifiuti, gli irregolari È boom di controlli In sei mesi le multe sfiorano quota 300

Il primo semestre del 2023 ha fatto registrare poco meno di 4mila controlli sul territorio provinciale – con la maggior parte di essi che riguarda il comune capoluogo – da parte degli ispettori ambientali di Alia con un totale complessivo di 265 sanzioni emesse. È questo il bilancio che l’azienda per la raccolta dei rifiuti dell’area metropolitana ha tracciato in merito all’attività che viene portata avanti dagli incaricati "speciali" che pattugliano regolarmente ogni angolo del territorio alla ricerca sia delle infrazioni e del conferimento errato dell’immondizia, così come l’abbandono indiscriminato, ma che fungono anche da sentinelle e informatori nei confronti della popolazione per risolvere piccole e grandi problematiche.

Rimanendo sui numeri emersi dalla provincia di Pistoia, nello specifico i controlli effettuati sono stati 3.742 controlli su 4.158 rifiuti, con 265 sanzioni comminate per un totale complessivo di 45mila euro unitamente a 60 segnalazioni con penali. Va specificato che, attualmente, nel Pistoiese questa figura esiste soltanto nel capoluogo e a Lamporecchio con la totalità degli interventi che riguardano, appunto, la città: alle pendici del Montalbano soltanto cinque sanzioni in sei mesi.

Fra le irregolarità riscontrate più di frequente ci sono l’errato conferimento dei rifiuti, l’abbandono fuori dai contenitori, l’esposizione di altre tipologie di rifiuti alle postazioni interrate di carta e cartone, la mancata differenziazione dei rifiuti, l’utilizzo improprio dei cestini e l’abbandono di materiali ingombranti per i quali non è stato richiesto il ritiro gratuito domiciliare o non sono state rispettate le modalità indicate in merito al giorno di ritiro. "Gli ottimi risultati ottenuti ci dicono che il lavoro svolto dagli ispettori ambientali si è rivelato fondamentale per la crescita della raccolta differenziata – afferma Nicola Ciolini, vice presidente di Alia – quello che auspichiamo è che il progetto, viste le grandi potenzialità mostrate, possa ulteriormente crescere e rafforzarsi e in quest’ottica possiamo immaginare un maggiore coinvolgimento delle Province che, utilizzando anche lo strumento delle polizie provinciali, potrebbero svolgere un prezioso ruolo di impulso e coordinamento dell’opera degli ispettori ambientali, soprattutto a supporto dei Comuni più piccoli. Più realtà riusciremo a coinvolgere, maggiore sarà l’efficacia delle azioni che metteremo in campo".

Complessivamente le ore di servizio degli ispettori nel capoluogo sono state 3.524 nei primi sei mesi del 2023, a fronte delle quasi 7mila di Prato e delle 217 di Lamporecchio che ha, ovviamente, numeri più limitati.