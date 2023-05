Rifiuti e degrado L’appello dei residenti

Rifiuti abbandonati in un giardinetto recintato. Alcuni residenti in via Po lamentano degrado per abbandono di rifiuti nell’area di pertinenza della palazzina annessa alla cabina primaria Enel. Nel giardinetto antistante l’immobile, ignoti gettano rifiuti di ogni tipo incuranti della recinzione. I residenti riferiscono che il taglio dell’erba nel giardinetto, che periodicamente viene effettuato da alcuni addetti, risulta difficile se non vengono rimossi i rifiuti. "Tutto questo – dicono i residenti – contribuisce ad attirare topi e serpi, creandoci disagi e favorisce ulteriormente gli abbandoni selvaggi. Sappiamo che questi abbandoni incivili sono estranei a Enel, tuttavia sollecitiamo una soluzione al problema, ripulendo l’area e sottoponendola poi a costante monitoraggio, con videosorveglianza. Abbiamo fatto segnalazioni in Comune – concludono gli abitanti di via Po – che però non può intervenire perché l’abbandono di rifiuti è su suolo privato". E-Distribuzione, la società che gestisce la rete elettrica, da noi contattata, informa di avere attivato verificheche e che nei prossimi giorni è previsto il sopralluogo periodico.

Piera Salvi