Rifiuti abbandonati a Ramini: scatta la maxi multa

Ancora una volta rifiuti abbandonati, ma questa volta il responsabile è stato individuato dagli agenti del nucleo Polizia Ambientale della Polizia Municipale di Pistoia. Lo scarico è avvenuto nei giorni scorsi nella zona di Ramini. A segnalare il fatto sono stati alcuni residenti che hanno notato un consistente abbandono di rifiuti, di vario genere, su un terreno privato.

Le indagini degli agenti hanno consentito di identificare l’autore della violazione che, a proprie spese, quantificate in 500 euro, ha provveduto a bonificare l’area avvalendosi di una ditta specializzata. All’uomo, inoltre, è stata contestata una sanzione pari a 1.200 euro.

Ma i controlli della municipale hanno riguardato anche gli automobilisti. In un caso, è stato trivato un uomo che guidava con una patente falsa. E’ successo durante un controllo su una Mercedes classe A, con targa straniera, in via Toscana. Il conducente, un uomo di 38 anni, ha fornito agli agenti una patente di guida apparentemente valida. Dopo un controllo con la strumentazione a ultravioletti in dotazione alla pattuglia, sono emersi dubbi sulla autenticità del documento. Da una verifica più approfondita è emerso, infatti, che la patente era falsa. L’uomo è stato denunciato a piede libero per uso di atto falso; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo fino al pagamento della sanzione amministrativa, pari a 5.100 euro.