Rifacimento della segnaletica in diverse strade

Proseguono anche oggi i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale degli stalli blu a pagamento.

Le strade interessate sono piazza San Francesco, corso Gramsci, via del Molinuzzo, Largo del Molinuzzo, via di Porta al Borgo, via Dalmazia, piazza della Resistenza, via Campo Marzio, piazza Leonardo da Vinci, via dei Baroni, via Frosini, via Laudesi, via Zamenhoff, via Pacinotti e via Gorizia. Per permettere gli interventi di manutenzione, nelle vie interessate sarà in vigore, per tutto il giorno di oggi, il divieto di sosta. Sul posto sarà comquneu presente la segnaletica di preavviso.