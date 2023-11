Ridere per ricominciare e donare. Bolognini sold out per solidarietà

Non sbaglia un colpo, l’associazione Ridere per Ricominciare. Anche stavolta, tutto esaurito al Piccolo Teatro Mauro Bolognini di Pistoia per l’omonimo spettacolo di musica e cabaret "Ridere per Ricominciare 3" diretto da Filippo Fontana. Una serata di beneficenza che ha consentito di donare 1100 euro all’associazione Lnd Famiglie Italiane e altrettanti soldi alla Fattoria dei Sogni di Jesi, in provincia di Ancona.

"Abbiamo dato vita a una rappresentazione a scopo benefico, per aiutare divertendoci al contempo – ci tiene a far sapere Filippo Fontana, d’origine palermitana, ma ormai pistoiese acquisito e tra l’altro da questa legislatura consigliere comunale di Pistoia –. È stata una bella serata, trascorsa via in un battibaleno, segno che abbiamo colpito nel segno. L’evento al Bolognini è stato presentato da Selena Abatelli, marchigiana. Selena è la presidente dell’associazione Dream Day che si occupa di integrazione senza barriere architettoniche e della Fattoria dei Sogni di Jesi, una fattoria inclusiva.

"L’altra metà del ricavato, invece – spiega ancora Filippo –, aveva come obiettivo quello di sosnenere la Lnd Famiglie Italiane, impegnata nella lotta alla sindrome di Lesch-Nyhan, una malattia rara che può compromettere lo sviluppo motorio e mentale del bambino. Una comunità forte e includente che offre sostegno, confronto e informazione alle famiglie che affrontano ogni giorno tutte le difficoltà di una malattia rara e poco conosciuta". Alla serata era presente il violinista marchigiano Valentino Alessandrini, conosciuto e stimato a livello internazionale, la compagnia teatrale era formata da aspiranti attori.

"Definiamolo un varietà – sottolinea Filippo Fontana – fatto di promettenti e validi artisti. Tra questi, Ilaria Guglielmi, Marta Ballati, Mauro Cipriani, Alessio Ferri, Massimiliano Zenoni (Mammolo), Varuna, il duo composto da Nicola Buscioni e Francesca Natali.

"Ringrazio, a nome di Ridere per Ricominciare, chi si è esibito, gli sponsor e soprattutto, per l’immensa generosità, i pistoiesi, che oltre a gremire il teatro hanno donato senza tentennamenti. Grazie, grazie, grazie – conclude Filippo Fontana – al gran cuore dei nostri concittadini e arrivederci a tutti alla nostra prossima iniziativa di solidarietà". Perché porgere una mano è dolce e, se si sorride, ancor più bello.

Gianluca Barni