Ricostruzione: Agna la priorità. Annunciati i ristori alle famiglie. Giani: "Sul piatto 27 milioni"

L’intervento di risagomatura e sistemazione dell’Agna è stata la prima opera citata dal presidente della Regione Eugenio Giani tra quelle che dovranno essere fatte nella fase della ricostruzione dopo l’alluvione del 2 novembre scorso. L’insieme di tutte le opere sui fiumi e su tutto il reticolo dei corsi d’acqua, che verranno definite in una relazione che la Regione completerà nei prossimi giorni, comporteranno una spesa complessiva di 800milioni di euro. Vi rientreranno, tra le altre, anche la sistemazione del Marina di Campi Bisenzio, del Furba di Seano e del Rio di Fucecchio. Che l’Agna costituisca una priorità lo aveva già assicurato il presidente Giani in un incontro con le imprese di Montale colpite dall’alluvione, avvenuto il 29 dicembre scorso. Giani sta lavorando, in collaborazione con il ministro Fitto, per un accordo con l’Unione Europea simile a quello che c’è stato per l’Emilia Romagna, cioè per consentire l’utilizzo di fondi del Pnrr per coprire in parte gli 800 milioni di investimenti sui corsi d’acqua. "L’Emilia Romagna ha avuto in totale 8 miliardi di danni dall’alluvione – ha detto Giani - e ha ottenuto dall’Unione Europea un miliardo e 200 milioni, è un precedente che potrebbe consentire alla Toscana di ottenere, in proporzione ai 2 miliardi e 700 milioni di danni che abbiamo avuto, una analoga possibilità di riconversione dei fondi del Pnrr".

Giani ha comunque precisato che gli 800 milioni di opere da fare riguardano la fase della ricostruzione e non quella dell’emergenza per la quale egli è stato nominato commissario. Ancora non si sa se il governo vorrà nominare un commissario alla ricostruzione, come in Emilia Romagna, e se sarà lo stesso Giani o un’altra persona. Intanto la Regione Toscana ha completato e spedito all’Unione Europea la relazione sui danni subiti (cioè 2 miliardi e 700milioni) e si appresta a distribuire alle famiglie colpite 26milioni e mezzo di fondi (25 milioni dal bilancio regionale, un milione e mezzo raccolti dal Fondo della Protezione Civile regionale). "Distribuiremo questi soldi senza fare differenze tra richiesta e richiesta – ha precisato Giani – le divideremo tra le 10mila e 906 domande che abbiamo ricevute e quindi verranno 2mila e 700 euro circa per ciascuna domanda. Questo è un primo esborso per l’emergenza, poi i ristori dovranno venire dallo stato nella fase della ricostruzione". Altri 12 milioni andranno alle 2.500 domande delle imprese.

Giacomo Bini