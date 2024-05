Ricostruire le sponde del Fermulla. Nuovo intervento dopo l’alluvione

"Stiamo lavorando insieme al Consorzio per “mettere a posto“ il Fermulla, e la convenzione che abbiamo approvato va proprio in questa direzione. Come Comune di Quarrata inoltre, ci siamo attivati per riaprire definitivamente via di Lucciano e via Lunga o i Diacci entro la fine del prossimo ottobre". Parola del sindaco Gabriele Romiti, che ha così fatto il punto sul post-alluvione a quasi sette mesi dal disastro dei primi di novembre 2023. Romiti riparte quindi dall’approvazione della convenzione fra il Comune di Quarrata e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (avvenuta pochi giorni fa) per la ricostruzione dei tratti delle sponde del torrente Fermulla distrutti dall’alluvione. Quella sera, tra le altre cose, l’ondata di piena del fosso nel tratto che attraversa il centro cittadino, ha disancorato e divelto una decina di pannelli prefabbricati di rivestimento di sei sponde, trascinandone via alcuni per decine di metri e depositandoli all’interno dell’alveo del corso d’acqua. Ed è proprio questo l’intervento specifico oggetto dell’accordo, del quale si occuperà il Consorzio con un contributo da parte del Comune pari a 6mila euro. Il Consorzio di Bonifica si impegnerà nei compiti legati alla progettazione, nell’esecuzione e nel successivo collaudo, delle opere per la rimozione dei pannelli di rivestimento portati via dall’acqua (e del successivo ripristino mediante riutilizzo degli elementi ancora integri o di nuovi pannelli, all’occorrenza). Dall’altra parte, sarà invece compito del Comune di Quarrata provvedere alle opere di ripristino e finitura: l’intesa accenna al ripristino del cordolo di sommità dei pannelli eseguito in muratura di mattoni, del ripristino del parapetto di protezione del percorso pedonale e di ogni altro aspetto necessario a rendere l’opera finita e in condizioni di sicurezza per gli utenti del percorso.

C’è infine una novità che riguarda l’area di Piazza Caduti del Lavoro in cui sono stati ammassati i detriti fangosi lasciati dall’alluvione dello scorso novembre: prima di procedere alla rimozione, è necessario analizzarli per verificare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti, in modo da individuare la ditta che dovrà farsi carico delle operazioni di pulizia e trasporto. E lo scorso mercoledì, il Comune ha affidato l’incarico di caratterizzazione del sito a uno studio specializzato, con i tecnici che analizzeranno i materiali per fornire il responso.

Giovanni Fiorentino