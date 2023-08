Ricorso ok, l’iscrizione c’è Il Futsal Pistoia sarà in A2 Ma resta il nodo impianti

In un’intervista rilasciata il mese scorso a La Nazione, il presidente Alessandro Vannucchi si era detto fiducioso circa l’iscrizione al campionato cadetto, anche dopo il primo "no" della Covisod (che contestava il ritardo di alcuni pagamenti). Ha avuto ragione: il Futsal Pistoia disputerà la Serie A2 Elite 202324 di calcio a cinque. Resta però da risolvere la "questione impianti", con il prossimo incontro con il Comune fissato proprio per domani. Intanto, nelle scorse ore la federazione ha ufficializzato la composizione dei campionati. Il sodalizio arancione è stato inserito nel girone A, che raggruppa le formazioni del Centro – Nord Italia. E non mancheranno incroci interessanti con ex-protagonisti della scorsa stagione culminata con la retrocessione dalla Serie A 202223. Occhio alle sfide con il Lecco, ad esempio: il sodalizio lombardo ha infatti accolto il tecnico Emanuele Fratini (che aveva lasciato Pistoia nelle scorse settimane) oltre a Guina e Javi Roni. E il confronto con la CDM di Mestre dovrebbe riportare in città Bebetinho, un altro protagonista dell’ultimo torneo nella massima divisione. A completare il lotto, Altovicentino, Città di Mestre, Elledì, Fenice Venezia-Mestre, Leonardo, Modena Cavezzo, Petrarca, Pordenone, Saints Pagano e Sporting Altamarca.

"Siamo soddisfatti dell’esito del ricorso – ha commentato Vannucchi – stiamo lavorando per allestire l’organico, iniziando dallo staff tecnico". Ad andare in panchina dovrebbe essere lo stesso numero uno della società, supportato da Emiliano Biagini (che avrà ampi margini di autonomia sulle questioni tecniche). Resta però una questione extra-sportiva da risolvere: il Futsal Pistoia deve al Comune circa 23mila euro per l’utilizzo degli impianti sportivi. Una somma facente parte di un piano di rateizzazione risalente ad un anno fa, con l’ente che contesta alla compagine arancione di averlo rispettato solo fino allo scorso novembre.

Il comune di Pistoia, a norma di legge, pretende il saldo del debito in un’unica soluzione, mentre la società (dovendo far fronte anche ai costi d’iscrizione al prossimo campionato) aveva effettuato un ultimo tentativo (andato a vuoto) per rateizzare ulteriormente la somma. Un nuovo confronto fra le parti dovrebbe svolgersi domani. E Vannucchi sprizza ottimismo: a suo dire, non prende al momento in considerazione l’ipotesi di non giocare più al PalaCarrara (e sul suolo comunale, ndr). "Personalmente resto fiducioso, staremo a vedere – ha concluso – trasferirsi altrove? Sinceramente non è un’opzione che stiamo considerando: il club deve giocare a Pistoia".

Giovanni Fiorentino