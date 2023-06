Ricordi di un'avventura, il libro 'Quelli del Samarkanda' presentato a Pistoia

Una storia particolare, quasi certamente senza eguali né in quel periodo né tantomeno oggi. Benvenuti negli anni del Samarkanda, incomparabile esempio di esperienza collettiva nato in senso all’Arci e alla sezione locale del Pci che ha animato il Belvedere dal 1983 al 2001, la cui memoria è oggi custodita nel libro "...Quelli del Samarkanda. Ricordi di un’avventura" (Etabeta edizioni, 2023) frutto di un lavoro di scrittura collettiva di 26 autori-samarkandini. Il libro ricostruisce la genesi di quell’esperienza e raccoglie i tanti ricordi di socialità, con episodi anche divertenti che ripercorrono tutta la vita accaduta lì dentro. "...Quelli del Samarkanda" ha iniziato il suo giro di presentazioni lo scorso aprile e prosegue adesso con un altro evento pubblico fissato per giovedì alle 21 nell’area bar del Parco di Montuliveto (via Antonini 11). Alla presentazione prenderanno parte due degli autori dei contributi, Paolo Bruni e Sergio Mezzani, il presidente della sezione soci Coop di Pistoia Marco Leporatti e la giornalista Linda Meoni de La Nazione di Pistoia.