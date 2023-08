Ricordando Pippo, Incontro sulla Resistenza e la lotta partigiana

Oggi pomeriggio domenica 13 agosto alle ore 16, alla Pro Loco di Prunetta, si parlerà di Resistenza e lotta partigiana con la presentazione del libro "Il comandante Pippo. Manrico Ducceschi: la vita, le scelte, la morte". Parteciperà l’autrice Laura Poggiani, con il consigliere comunale di Pistoia Giampaolo Pagliai e con Aldo Bartoli di Anpi Pistoia. Manrico Ducceschi, detto Pippo in onore di Giuseppe Mazzini, è stato uno dei comandanti partigiani di maggior peso in Toscana combattendo sull’Appennino Tosco-Emiliano, nel periodo dall’8 settembre del 1943 fino al maggio 1945. Originario di Capua, dopo l’armistizio raggiunse la montagna pistoiese da Firenze dove era iscritto alla facoltà universitaria di Lettere e organizzò la prima Brigata "Rosselli", di cui divenne il comandante. Alla fine della seconda Guerra Mondiale scelse di non essere inquadrato nei partiti e nei movimenti che dividevano i partigiani della Resistenza. Pippo, che dopo la liberazione era stato decorato con la "Bronze Star" americana, nel pomeriggio del 26 agosto 1948 fu trovato impiccato in una camera della sua casa di Lucca. Pare che la morte del valoroso comandante partigiano risalisse a due giorni prima. A Lucca si tennero i funerali solenni di Ducceschi, con un picchetto a rendergli gli onori militari. All’incontro di oggi pomeriggio, moderato da Michele Chiappini, il pubblico potrà prendere parte con interventi e domande. L’evento della Pro Loco è organizzato da Anpi Pistoia e dal Centro studi Piero Calamandrei.