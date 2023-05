Riconferma per Matteini Al via il secondo mandato

Arrivati oramai alla conclusione del mandato 2021-23, la base associativa di Confindustria Toscana Nord, che ricordiamolo comprende le province di Prato, Pistoia e Lucca, si è espressa in maniera netta all’interno del Consiglio Generale: la presidenza del pistoiese Daniele Matteini può, e deve, andare avanti anche per il prossimo biennio.

Nel corso della plenaria, che si è svolta martedì scorso, Matteini ha illustrato il programma che intende perseguire in quello che dovrà essere il suo secondo mandato oltre, ovviamente, alla squadra di presidenza che lo affiancherà. Lo statuto prevede, infatti, che il presidente designato indichi due vicepresidenti (in rappresentanza delle province che non hanno espressione al vertice) e i consiglieri delegati. I nomi proposti, con relative deleghe, sono stati, come vicepresidenti Tiziano Pieretti (Lucca), delega all’energia, Fabia Romagnoli (Prato), con delega alla sostenibilità.

Anche in questo caso, tutti volti già noti perché hanno ricoperto gli stessi incarichi negli ultimi due anni e oramai consci del proprio ruolo. Per quanto riguarda i consiglieri delegati, invece, le scelte sono ricadute su Giorgio Bartoli (Lucca) con delega ai rapporti istituzionali, Davide Trane (Pistoia) con delega all’education. L’unica new entry, pertanto, riguarda la parte pratese con Giovanni Gramigni che prende il posto di Francesco Marini, non più disponibile all’incarico dopo otto anni di impegno associativo. Gramigni ne assume anche la delega a internazionalizzazione e crescita. La delega in materia di innovazione e credito e finanza d’Impresa sarà esercitata direttamente dal presidente. Adesso manca soltanto l’ultimo passaggio che rappresenterà, comunque, poco più di una formalità. La designazione di presidente, vicepresidenti e consiglieri delegati (con specifica delle varie deleghe che toccano ad ognuno) oltre al programma di mandato dovranno essere sottoposti alla prossima assemblea dei soci, per la definitiva votazione. Sarà così ricomposto il Consiglio di presidenza dell’associazione, di cui fanno parte di diritto anche il presidente del Gruppo giovani imprenditori, un delegato di Ance Toscana Nord e il delegato della Piccola industria.

