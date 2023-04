Ricerca e innovazione aziendale Torna il bando di Fondazione Caript

La giusta opportunità, per le aziende del territorio pistoiese, di poter partecipare ad un bando che assegna fondi per poter incentivare l’ingresso all’interno della propria realtà produttiva di giovani puntando sulla ricerca. Ritorna il bando "Ricerca applicata e innovazione aziendale", realizzato da Fondazione Caript in collaborazione con Intesa Sanpaolo. La cifra complessiva di tutta l’operazione è di 125mila euro, ogni progetto può ricevere di uno stanziamento massimo di 25mila euro della durata di uno o due anni: c’è tempo per presentare le domande fino al 5 giugno prossimo, la modulistica si trova su www.fondazionecaript.it. Possono partecipare imprese, anche consorziate o associate tra loro, che abbiano sede legale in provincia di Pistoia e che intendano investire nella ricerca per nuovi prodotti e processi di produzione o per migliorare prodotti, servizi e sistemi di produzione già esistenti. La stessa opportunità è offerta alle aziende per innovare.

"Grazie a questo bando – sottolinea il presidente di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri – stiamo già sostenendo progetti in realtà molto importanti, come Hitachi Rail, Fabo, Vannucci Piante e Giorgio Tesi Group. Rinnoviamo, dunque, l’impegno per aiutare la crescita delle imprese e lo sviluppo dell’economia locale, con l’auspicio che la nostra proposta venga colta al meglio dalle aziende". Progetti che hanno già dato i loro frutti in settori fondamentali come quello del verde nella nostra provincia: si va dagli studi sulle proprietà farmacologiche delle piante al risparmio idrico nelle produzioni vivaistiche fino alla razionalizzazione degli imballaggi nella costruzione dei treni.

E grazie a questi percorsi intrapresi tra i requisiti viene messa una ricaduta positiva sulle filiere produttive con ricerche da svolgere, almeno al 60%, dentro l’azienda. "Siamo davvero orgogliosi di essere nuovamente parte attiva in questo bando insieme alla Fondazione Caript, a dimostrazione dell’interesse e del supporto che Intesa Sanpaolo da sempre offre al territorio pistoiese – aggiunge Tito Nocentini, direttore Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo – avvicinare la ricerca alle imprese, promuovendo il trasferimento tecnologico, è uno degli elementi chiave per lo sviluppo e il rafforzamento della competitività delle Pmi, che la nostra Banca sostiene da sempre collaborando costantemente con università, fondazioni e centri di ricerca. Con questo bando intendiamo rinnovare il nostro impegno nel supportare il tessuto imprenditoriale pistoiese offrendo alle aziende del territorio un’importante opportunità di crescita e di rinnovamento".

