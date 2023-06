Ricco programma per San Jacopo Da sfilate e Giostra fino al... padel

E’ tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Jacopo nel mese di luglio. La macchina organizzativa, già in moto da tempo, ha definito tutto il programma di appuntamenti del prossimo mese in preparazione al giorno più atteso dai cittadini: il 25 luglio, festa del Santo Patrono. Come di consueto a dare ufficialmente il via agli appuntamenti sarà sabato 1° luglio la sfilata di apertura con partenza da piazza del Duomo per arrivare allo stadio Melani. Dopo l’apertura dei festeggiamenti, domenica 16 luglio ci sarà come ormai da tradizione la vestizione, con un mantello rosso, della statua del Santo Patrono. L’iniziativa, a cura del Comitato Cittadino, si avvale della collaborazione del comune di Pistoia e dei vigili del fuoco: saranno quest’ultimi a mettere la veste alla statua del santo. Tra le novità di quest’anno il ritorno, dal 19 giugno al 13 luglio, di numerosi eventi sportivi che vedranno come protagonisti i quattro Rioni della città che si sfideranno in varie discipline: dalla pallavolo al calcio, dal padel all’hockey con tornei per le qualificazioni alle semifinali e finali per un totale di oltre trenta sfide che si svolgeranno allo stadio Melani, al campo sportivo Frascari, al campus padel club – Nursery Vannucci e alla palestra Anna Frank.

Oltre alle tradizioni popolari, i festeggiamenti in onore di San Jacopo sono legate ai riti religiosi. Il 24 luglio, alla vigilia della Giostra dell’Orso, alle 17.30 nella cattedrale di San Zeno si terranno i primi Vespri e la celebrazione della Santa Messa. Sempre il 24 luglio alle ore 21 si svolgerà la processione con la reliquia di San Jacopo che partirà dalla chiesa di San Francesco per raggiungere la cattedrale di San Zeno. La mattina del 25 luglio, alle 9.30, è invece prevista la processione dei ceri e la sfilata storica. I secondi Vespri solenni si terranno il 25 luglio alle 17.30 nella cattedrale di piazza del Duomo. "Grazie alla sinergia tra Comune e Comitato cittadino – sottolinea l’assessore alle tradizioni jacopee Alessandro Sabella – e all’importante lavoro svolto dai quattro presidenti e i volontari dei Rioni, è stato realizzato un nutrito calendario di appuntamenti che vede da quest’anno inclusi nuovamente anche gli eventi sportivi: un’occasione per rafforzare il forte senso di coesione, appartenenza e di comunità".

"Lo scorso anno abbiamo fatto un miracolo nell’allestire la Giostra in breve tempo – dice Francesco Becagli presidente del Comitato Cittadino – la bravura sta nel dimostrare che ora non si tratta più di un miracolo ma di una programmazione che intende portare Pistoia al pari della gradi città toscane". "Quest’anno come Comitato Cittadino – afferma Martina Vargiù – abbiamo deciso di dare merito ai ragazzi del liceo artistico. Il disegno del Palio è stato realizzato da Ester Vannucci della 3° A del corso design del tessuto (gli insegnanti referenti del corso sono le professoresse Mariagiovanna Mazzocco e Arianna Giuntini). Il bozzetto per realizzare lo Speron d’oro invece, è stato curato dal professore Nicola Illuzzi". Intanto cavalli e cavalieri si stanno preparando alla sfida che porterà al vincitore 2023 della Giostra dell’Orso.

Maurizio Innocenti