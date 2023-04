Ricco calendario di appuntamenti per i più piccoli Pomeriggi per la lettura e per diventare creativi

Sono già aperte le prenotazioni per partecipare alle letture con laboratorio che la Biblioteca Giovanni Michelucci di Quarrata, che si trova in piazza Agenore Fabbri, propone al pubblico dei piccoli utenti. Gli appuntamenti prenderanno il via a partire da venerdì prossimo, 14 aprile, e si terranno a cadenza settimanale ogni venerdì pomeriggio, dalle 16.30, nello spazio bambini della biblioteca (in foto, da Facebook), con ingresso gratuito. Gli incontri sono rivolti a bambini e alle bambine dai 2 agli 11 anni. Questo il programma e il calendario, nel dettaglio: "Col naso all’insù" (14 aprile, età 2-3 anni); "Per dei fiori ci vuole un bel baso" (21 aprile, età 4-6 anni); "Burattiarte" (28 aprile, età 7-11 anni); "Sapore di sale" (5 maggio, età 2-3 anni); "Le avventure di piccolo Do" (12 maggio, età 4-6 anni); "Il bosco delle lettere" (19 maggio, età 7-11 anni); "Universo Terra" (26 maggio, età 2-3 anni); "I puntini di Yayoi" (9 giugno, età 4-6 anni); "Una notte d’estate" (16 giugno, età 7-11 anni). La prenotazione è obbligatoria: deve essere effettuata telefonando allo 0573.774500 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16.