"Riassestamento del mercato" Dati distrettuali col segno meno

Lo stop era nelle previsioni, anche perché il 2021 era stato definito da tutti gli attori protagonisti – vivaisti in primis e poi associazioni di categoria, industriali, sindacati e quant’altro – l’anno della grande ripartenza "green" della nostra provincia, con esportazioni a livelli mai raggiunti prima, richieste da ogni parte del mondo (Europa in primis) e, fisiologicamente, un rimbalzo era da aspettarselo anche perché comunque il comparto ha vissuto ugualmente un anno particolarmente denso di soddisfazioni. Ma, mai come in questi casi, bisogna comunque stare con gli occhi aperti. Numeri che, adesso, vengono certificati dalla pubblicazione del "Monitor Distretti della Toscana", curato come sempre dalla Direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo, che va a fotografare quelli che erano i dati e le rilevazioni effettuate al 31 dicembre scorso.

Percentuali negative per quasi tutti i distretti che vedono coinvolti la nostra provincia, visto che la calzatura a Lamporecchio continua a risentire di una forte crisi internazionale a riguardo, nonostante un anno concluso col segno positivo, così come il mobile imbottito di Quarrata (con Prato). Intanto, un quadro generale: nel 2022 le esportazioni distrettuali toscane hanno superato i 24 miliardi di euro, raggiungendo il top da 15 anni a questa parte. Rispetto al 2021, le vendite all’estero sono cresciute di 2,7 miliardi (+12,7%) e sono andate oltre il valore del 2019 di 3,7 miliardi di euro (+18,2%). Perché questi segni positivi? L’incidenza dell’aumento dei prezzi si fa indubbiamente sentire che, però, deve essere compensata dai segnali dei vari comparti dati al mercato per tenere in evidenza le specializzazioni di distretto.

Entrando nel dettaglio sul caso pistoiese, il valore annuale del florovivaistico è passato dai 396 milioni di euro di fine 2021 ai 363,4 milioni del 2022 con un calo di oltre 32 milioni: in termini percentuali siamo al -8,2% che dovrebbe sicuramente preoccupare a leggere i dati in maniera dura e cruda ma bisogna tenere in considerazione che siamo sempre ad un +35,5% sull’export del 2019, ovvero l’ultimo anno disponibile pre-pandemia. Ecco perché non si può parlare di allarme ma di semplice riassestamento del mercato. Per quanto concerne, invece, la suddivisione delle nazioni nelle quali arrivano le piante del distretto, i segni negativi rispetto all’anno precedente sono pressoché ovunque, passando dal -23,8% del Regno Unito al -16% della Francia mentre solo la Svizzera (+3%) cresce. Allo stesso modo, però, sui livelli pre-pandemia non c’è ancora partita con addirittura le esportazioni per i Paesi Bassi che sono sempre oltre il +70% sul 2019. Segno opposto per il calzaturiero di Lamporecchio sull’anno solare con esportazioni in crescita di 33,1 milioni (+40% sul 2021) ma siamo sempre ad un -21,1% confrontando quel che succedeva quattro anni fa. Perdita del 7,8% per il distretto del mobile quarratino (che comprende anche Prato) con forbice che si amplia al -9,3% guardando il 2019: nel corso del 2022, però, attenzione ai singoli trimestri visto che si è passati da un +81% fino a marzo ad un -20,9% degli ultimi tre mesi dello scorso anno.

Saverio Melegari