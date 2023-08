Riapre oggi il rinnovato museo del ricamo Appuntamenti speciali per San Bartolomeo

Sono tanti i capolavori in ago e filo che sono esposti nel Museo del Ricamo, che riapre oggi nel consueto orario 10-13 dopo la pausa estiva. Il nuovo allestimento nelle sale di Palazzo Rospigliosi, in Ripa del Sale numero 3, a due passi da piazza del Duomo, permette di godere al meglio delle preziose e raffinate opere, provenienti da tante generose donazioni. Il Museo del Ricamo, come è noto, è il fiore all’occhiello del Moica di Pistoia (donne attive in famiglia e in società), da sempre sotto la guida

di Annamaria Michelon Palchetti che del movimento, e del museo, è l’anima instancabile e propositiva. Aperture speciali per San Bartolomeo: domani e giovedì, infatti, oltre alla finestra mattutina, il museo aprirà le proprie porte anche nel pomeriggio, dalle 15 in poi.