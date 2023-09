Riapre la scuola di San Marcello. Superiori "spostate" a Villa Vittoria

Inizia oggi un percorso che sarà lungo tanti anni, per l’esercito dei "Remigini"; nei Comuni che ricadono sull’Istituto Omnicomprensivo sono 105 alla scuola materna e 265 alla primaria, mentre gli "storici" sono 174 alle medie e 203 alla scuola superiore, per un totale di 747, circa il 2% in meno dello scorso anno e l’8% rispetto al 2021. I numeri non sono definitivi ma gli spostamenti eventuali non cambieranno la sostanza o gli equilibri. Il termine remigino fa riferimento al santo che si celebra il primo giorno di ottobre, data canonica d’inizio dell’anno scolastico fino alla riforma che l’ha anticipato alla metà di settembre. La buona notizia è la chiusura del cantiere aperto un anno fa alla scuola dell’infanzia Papini di San Marcello Pistoiese, l’attività didattica riprenderà quest’oggi nella sua sede, in un edificio completamente messo a norma con un investimento di 150mila euro a cui aggiungerne altri 80mila per le lavorazioni affidate ad artigiani locali, dopo un anno passato a Piteglio.

Con questo intervento tutte le scuole materne del Comune di San Marcello Piteglio sono state adeguate dal punto di vista della sicurezza antisismica. Ne da’ notizia con evidente soddisfazione il vicesindaco, Giacomo Buonomini, che si era impegnato molto affinché i tempi della riapertura di quest’ultima scuola venissero rispettati e che ha voluto ricordare il fondamentale contributo della Fondazione Caript. I lavori, realizzati dalla impresa Due Emme Edilizia di Montemurlo e coordinato dall’ufficio lavori pubblici del Comune, ha visto anche l’impegno di alcuni artigiani locali per la realizzazione di particolari lavorazioni.

Per una scuola che riapre in grande stile ce ne sono altre che invece qualche sofferenza ce l’hanno: le classi della scuola superiore andranno, in parte nella vicina Villa Vittoria e in parte alla scuola media, mentre la primaria di Pian degli Ontani si sposta a Cutigliano. Prende il via questa mattina una bella iniziativa del Lions Club Abetone Montagna Pistoiese, costruita attorno alla figura di Pietro Biagioni, recentemente scomparso lasciando una scia di dolore che però ha generato, probabilmente come avrebbe desiderato lui, idee positive. "Io resto in Montagna" è il tema di una borsa di studio, pubblicizzata con l’affissione di una locandina nell’atrio delle scuole superiori; iniziativa che si ripeterà il primo giorno di scuola, a partire da quest’anno, per tutti quelli a venire. Agli studenti viene così consegnata l’immagine del monte Libro Aperto, proposta da Pietro Biagioni come suggerimento per scrivere il libro del loro futuro.

Andrea Nannini