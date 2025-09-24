Riaperta via Montemagno, per via di Lucciano decisivo ottobre

Via Montemagno è stata riaperta pochi giorni fa al transito dei mezzi pesanti fino a dodici tonnellate, mantenendo il senso unico alternato. Intanto il Comune ha affidato lo studio per la progettazione dell’operazione che dovrà portare alla riapertura completa della strada che era franata dopo l’alluvione del marzo 2025. Tutto, come si ricorderà, è iniziato il 14 marzo scorso, dopo il violento nubifragio che si era abbattuto sul territorio: nelle ore immediatamente successive alla frana, il Comune aveva subito chiuso la strada al transito per consentire di attuare le prime opere di messa in sicurezza di via Montemagno, mediante l’installazione di barriere in cemento tipo new-jersey. A scopo precauzionale, si era quindi deciso di limitare fortemente la circolazione: senso unico alternato e divieto d’accesso ai veicoli di larghezza superiore ai due metri.

Dopo il sopralluogo effettuato da un tecnico incaricato dal Comune di Quarrata nelle scorse settimana, il versante è risultato essersi stabilizzato e il sindaco Gabriele Romiti ha deciso di revocare le ordinanze che limitavano il transito dei mezzi pesanti. Rimangono in vigore tutta una serie di limitazioni, in attesa dell’intervento risolutivo: il Comune ha stanziato circa 30mila euro per le opere di progettazione e più o meno 250mila per i lavori da effettuare per tornare a riaprire via Montemagno a doppio senso di circolazione.

Nei prossimi mesi dovrebbe essere redatto (e approvato) il progetto definitivo, con l’obiettivo di aprire il cantiere nel corso del 2026. Le prossime settimane dovrebbero essere decisive per un’altra zona messa a dura prova dall’alluvione (anche se in questo caso si tratta del disatro del novembre 2023) come via di Lucciano: entro la fine del prossimo mese di ottobre la strada dovrebbe essere riaperta, per un maxi-intervento da oltre un milione di euro diviso in tre lotti (due dei quali finanziati), con il primo (da 750mila euro, il più importante) che secondo quanto fatto sapere dal Comune è in dirittura d’arrivo. Si chiude così un capitolo aperto ormai due anni fa, in attesa che vengano suturate definitivamente anche le "ferite" di marzo.

Giovanni Fiorentino