’Revox’, la video arte di Tiezzi si racconta

Una sorta di "mappa" da sfogliare che racconta, attraverso una serie di quindici pubblicazioni, la storia di un viaggio, quello che parte dall’archeologia del mondo del video arrivando sino ai giorni nostri. La lettura d’artista di questo tempo dilatato la offre Federico Tiezzi nel più ampio contesto della mostra "Revox" in corso a Palazzo Fabroni fino al 2 giugno accompagnata proprio da una serie di pubblicazioni il cui ultimo tassello è da poco uscito e disponibile all’acquisto. L’esposizione, infatti, non è affiancata da un tradizionale catalogo, ma da una pubblicazione ad hoc, edita dalla pistoiese Gli Ori (che ha realizzato una tiratura extra destinata alla distribuzione in librerie in Italia e all’estero) e curata da Giovanni Agosti e Sandro Lombardi, che consiste in quindici volumetti acquistabili anche singolarmente. La mostra come noto propone due stagioni molto diverse del lavoro di Tiezzi che si riflettono anche nella grafica delle pubblicazioni stesse (con prezzi di vendita dai 3 ai 7 euro). Da una parte i "Ritratti di fine millennio", risalenti al 1986, raccontati nei volumetti attraverso una gabbia grafica libera, soluzioni impertinenti e continuamente variate, carta povera e rilegatura semplicissima.

I frames dei video si scompongono e ricompongono secondo ritmi continuamente variati, nell’arco di un numero di pagine che è sempre lo stesso per ciascuno degli artisti indagati. Invece i video della serie "Vasari. Le Vite", tutt’oggi in elaborazione e sviluppo, sono provvisti di libretti di tutt’altra fisionomia, molto più ordinata e, si direbbe, classica, dall’impaginazione alla scelta del carattere tipografico adottato; ciascuno contiene il testo della singola vita vasariana a cui l’opera-video è dedicata, attinto dall’edizione critica curata da Paola Barocchi e Rosanna Bettarini, e la riscrittura di quel testo cinquecentesco realizzata da Fabrizio Sinisi appositamente per il lavoro di Tiezzi. Le copertine dai colori squillanti sono un esplicito omaggio a uno dei grandi maestri della grafica del secondo Novecento, Pierluigi Cerri, che in passato aveva collaborato con la compagnia di Lombardi e Tiezzi.

Nello specifico l’ultimo volume appena uscito ragiona sul senso complessivo del progetto "Revox" e, dando anche conto dell’allestimento delle opere nelle sale di Palazzo Fabroni, contiene testi di Giovanni Agosti, Sandro Lombardi, Fabrizio Sinisi, Elena Testaferrata e Federico Tiezzi, oltre al contributo istituzionale del sindaco Alessandro Tomasi, al saggio per immagini del fotografo Gabriele Acerboni e alla nota sulle interpretazioni grafiche di Ginette Caron, che cura tutta la produzione editoriale. La mostra come detto sarà visitabile fino al prossimo 2 giugno dal martedì al venerdì con orario 10-14, il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 18.

linda meoni