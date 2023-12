Restyling alle palestre. Lavori su sei strutture sportive: "Priorità a sicurezza e comfort"

Dal Palacarrara alla palestra Anna Frank, dalla Martin Luther King alla Collodi, passando per il Frascari e lo stadio Melani. È stato un autunno caratterizzato da numerosi interventi di manutenzione ordinaria negli impianti sportivi cittadini, quello appena trascorso.

Grazie all’accordo quadro stipulato dal cantiere comunale, sono stati portati a termine numerose opere, volte ad assicurare il buon funzionamento degli impianti e il comfort interno. Un programma di lavori che andrà avanti nei prossimi mesi e che al momento ha visto un investimento di circa 50mila euro in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione. All’interno del Palacarrara è stato completato il risanamento delle pareti e la tinteggiatura di parte degli spogliatoi, compresi i servizi igienici.

All’esterno, invece, è stata portata a termine la pulizia delle gronde e delle calate di gronda, ma anche delle griglie per la raccolta delle acque piovane. Un intervento analogo è stato effettuato anche alla palestra scolastica Martin Luther King, dove sono state risanati e ritinteggiati l’infermeria e il bagno annesso, danneggiati dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla copertura. Più complesso l’intervento che ha riguardato la palestra Anna Frank, dove si è resa necessaria un’opera edile di demolizione, e successivo ricostruzione, finalizzata alla riparazione dell’impianto idraulico che era andato fuori uso. Si è intervenuti, dunque, sul riscaldamento della struttura e il ripristino dell’acqua calda sanitaria.

"In questi ultimi mesi – spiega l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Frosini – abbiamo portato a termine alcuni interventi che, in una logica di lungo termine, permettono di conservare la funzionalità degli impianti e garantire anche sicurezza e comfort degli ambienti. Si tratta di un lavoro incessante, che andrà avanti con regolarità anche grazie all’accordo quadro stipulato dai cantieri comunali. La manutenzione ordinaria è fondamentale perché ci consente di mantenere il patrimonio comunale per evitare situazioni e interventi di maggiore entità che, oltre a essere più invasivi, sarebbero anche più pesanti economicamente".

Rimanendo sul fronte energetico, una nuova centrale termica è stata installata al campo sportivo Frascari. Ancora, alla palestra Collodi sono stati eseguiti alcuni saggi per valutare la condizione del solaio e individuare i punti danneggiati. Sono, inoltre, appena conclusi i lavori per impermeabilizzare una parte della copertura del fabbricato dello stadio Melani adibito a uffici e spogliatoi.