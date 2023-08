Restauro e messa in sicurezza delle fonti del Montalbano, l'intenzione dell'Amministrazione

"L’intenzione dell’Amministrazione è quella di andare a risistemare entrambe le fonti e i sentieri, nell’ambito della valorizzazione del Montalbano. Per farlo bisognerà però trovare l’accordo con i privati, come già fatto nel 2001". Lo ha assicurato il vicesindaco Patrizio Mearelli, rispondendo in aula alla mozione presentata da Lega e Fdi ed avente ad oggetto la messa in sicurezza e la manutenzione delle fonti del Sasso Regino e della Bettina. Un documento che è stato approvato dal consiglio a seguito di un emendamento presentato dalla maggioranza. E che impegna il sindaco Romiti e la giunta "al restauro e alla messa in sicurezza delle sorgenti, salvo impedimenti di natura tecnica". L’opposizione aveva portato l’argomento all’attenzione generale a seguito di un sopralluogo effettuato nelle scorse settimane, puntando il dito contro lo stato d’incuria delle due fonti e i sentieri che vi conducono. "Si tratta di una zona frequentata ancora oggi da cercatori di funghi, cacciatori o appassionati di trekking, tanto per fare un esempio. Ma al momento non è più agibile, in pratica – ha spiegato il leghista Nigi – la vegetazione non viene tagliata da tempo, la staccionata è crollata. Per quanto riguarda poi il Sasso Regino, la strada risultava ostruita". Si tratterebbe in parte di un’area privata e le operazioni manutentive dovranno passare da un’intesa con la proprietà. Ma visto il precedente di qualche lustro fa, non dovrebbe essere problematico trovare un accordo. "Una zona che vogliamo restaurare – ha confermato il consigliere Guidotti – nell’ambito di valorizzare il Montalbano in chiave turistica".