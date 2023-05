Restaurato il disegno "Crocifissione" di Jorio

Un lavoro sapiente, certosino, che ha restituito bellezza a un "gioiello di carta" che altrimenti avrebbe rischiato di compromettersi irrimediabilmente. Il gioiello in questione è il disegno "Crocifissione", datato 1952 e realizzato dal maestro Jorio Vivarelli in preparazione alla scultura in legno commissionatagli da Giovanni Michelucci per la chiesa della Vergine a Pistoia, ed è proprio questo disegno che si presenta al pubblico nell’originaria realizzazione nel corso di una inaugurazione programmata per oggi alle 18.30 nella sede della Fondazione Vivarelli, Villa Stonorov in via di Felceti. E’ un disegno realizzato a carboncino dalle grandi dimensioni, alto quasi tre metri, largo due metri e mezzo, che è incollato su tre pannelli in legno multistrato a forma di croce. Negli anni l’opera, conservata alla Fondazione Jorio Vivarelli, si era deteriorata nella sua parte centrale. Il restauro è stato recentemente ultimato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, sezione Restauro dei materiali cartacei e membranacei, dai restauratori Letizia Montalbano, Simona Calza, Andrea Santacesaria, Luciano Ricciardi, sotto la direzione della dottoressa Sandra Rossi. Il restauro inoltre è stato oggetto di studio del dottor Enrico Biason, che ha partecipato all’intervento e ne ha riferito nella propria tesi di master specialistico in Conservazione e gestione delle opere d’arte contemporanea della Fondazione Opificio delle Pietre Dure. Grazie al magnifico lavoro realizzato nei laboratori dell’Opificio è stata ricostituita l’integrità della carta ed è stato restituito al disegno luminosità e purezza del colore, qualità che emergono con grande risalto alla visione diretta. L’ingresso all’evento è libero; per informazioni è possibile chiamare lo 0573.477423 o scrivere a [email protected]

l.m.