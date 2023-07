Restaurata l’antica chiesa "Gratitudine di Tobbiana"

E’ stato completato il restauro delle facciate della Compagnia e delle coperture del complesso parrocchiale di Tobbiana. La rimozione dei ponteggi permette di ammirare le facciate della Compagnia del SS Sacramento comprese le tre finestre e l’antico portone settecentesco in legno. La sistemazione delle coperture oltre che della Compagnia, anche della Chiesa di San Michele Arcangelo e della Canonica assicurano protezione duratura all’intero complesso. Gli interventi sono stati realizzati per quanto riguarda le coperture grazie ai contributi della Cei, derivanti dall’ 8 per mille alla Chiesa Cattolica e per quanto attiene alle facciate della Compagnia in virtù di un contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Il restauro è stato eseguito su progetto dell’architetto Gianluca Giovannelli che ha anche curato la direzione dei lavori. I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Aldo Rabuzzi di Pistoia mentre il restauro lapideo della Compagnia è stato attuato dalla ditta Gabriele Balli di Pistoia. Gli interventi appena conclusi, che verranno inaugurati ufficialmente a settembre, fanno seguito al restauro del campanile della chiesa di San Michele realizzato anch’esso su progetto dell’architetto Giovannelli e finanziato da fondi della Cei e da un contributo della Fondazione Caript. Anche la Compagnia, un immobile di origine settecentesca, era stata oggetto di un restauro, ma limitato alla parte interna, una ventina di anni fa.

Era però assolutamente necessario mettere in sicurezza l’edificio con il rifacimento della copertura, un’opera piuttosto complessa in quanto è stato posto un nuovo manto di impermiabilizzante e un restauro degli aggetti di gronda in legno. Nella facciata è stato rifatto completamente l’intonaco con malta di tipo antico, sono stati restaurati il portale in pietra, che presentava distacchi e lesioni oltre agli scalini e il basamento angolare anch’essi in pietra. E’ stato anche restaurato il decoro della facciata, che risale agli anni trenta del secolo scorso. Da notare l’accurato restauro degli infissi in legno e soprattutto dell’antico portone in legno di castagno originale del settecento, che è stato risistemato in modo conservativo con degli innesti di legno che lo hanno risanato e restituito all’aspetto originario. I lavori su infissi e portone sono stati eseguiti dalla falegnameria Salvadori di Pistoia. Ogni intervento è stato concordato con la Sovrintendenza. La facciata restaurata della compagnia e il campanile rimesso a nuovo si vedono anche dalla vallata e danno lustro a tutto il paese di Tobbiana.

Giacomo Bini