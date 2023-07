Restaurare il patrimonio artistico Fondazione Caript: 450mila euro

Con l’edizione 2023 del bando Restauro del patrimonio artistico e digitalizzazione dei beni culturali, la Fondazione Caript mette a disposizione 450mila euro per progetti di salvaguardia, messa in sicurezza e promozione di beni culturali in provincia di Pistoia. Al bando possono partecipare enti pubblici, enti ecclesiastici e religiosi, enti del terzo settore e onlus, ognuno dei quali può presentare una sola domanda di contributo.

Con questa iniziativa sono stati sostenuti alcuni tra i progetti di restauro più attesi negli ultimi anni dalle comunità del territorio, come la riapertura del Parterre di piazza San Francesco a Pistoia e la messa in sicurezza della chiesa di San Miniato a Calamecca.

Attraverso il bando possono essere realizzati interventi su beni immobili, cui sono dedicati 360mila euro del budget totale. Per i beni mobili sono messi a disposizione 45mila euro, mentre altri 45mila euro sono riservati a inventari, catalogazioni e digitalizzazioni di documenti di archivio.

"Oltre a preservare per le prossime generazioni un patrimonio di enorme valore che ci è stato consegnato dalle generazioni passate – commenta il presidente di Fondazione Caript Lorenzo Zogheri – vogliamo favorirne la conoscenza e una più ampia fruizione. Per questo, a esempio, daremo particolare rilievo a progetti che migliorano aperture e danno più ampie possibilità di accesso a beni di significativo pregio storico, artistico e culturale".

Con queste finalità, i contributi della Fondazione potranno essere utilizzati per restaurare, proteggere e valorizzare dipinti, statue, libri, organi e arredi sottoposti a vincolo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In via eccezionale, potranno essere finanziati anche interventi su beni non sottoposti a vincolo, nel caso si tratti comunque di beni di evidente pregio o che abbiano un rilevante valore per il territorio di riferimento.

Per quanto riguarda gli immobili, sono esclusi progetti di manutenzione ordinaria (come, a esempio, rifacimenti di facciate e sostituzioni di grondaie e recinzioni), così come interventi di adeguamento normativo di impianti e abbattimento di barriere architettoniche, o interventi per realizzare nuove strutture o parti di nuove strutture.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2023, attraverso il sito www.fondazionecaript, nella sezione “bandibandi e modulistica”.

Per ulteriori informazioni si può scrivere a [email protected]

red.pt