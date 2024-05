Residenti di via Nerucci infuriati: "Chiediamo maggior sicurezza"

E’ bastata la discussione, con annessa bocciatura della mozione presentata nel corso dell’ultimo consiglio comunale dai consiglieri del Pd Stefania Nesi e Paolo Tosi, sulle problematiche del traffico di via Nerucci e via Pascoli a far arrabbiare il comitato spontaneo dei residenti della zona. Attraverso coloro che fanno da megafono della protesta, vale a dire Debora Frosini, Sara Lenzi e Stefania Nerucci, è arrivato un nuovo attacco. "Ci ritroviamo, così, senza nessuna soluzione immediata – dicono dal comitato – né un percorso ragionato a medio termine che riporti il traffico a livelli fisiologici. Ha così deciso la giunta, con in testa Alessio Bartolomei, l’assessore alla mobilità urbana". Le criticità sono emerse negli ultimi due anni, ovvero quando l’Amministrazione ha iniziato a metter mano ai cambiamenti della viabilità nella zona di porta San Marco, cercando una maggior fluidificazione del traffico proveniente da Sant’Agostino, viale Matteotti, via Antonelli e via Tripoli. Oltre ad avere una carreggiata stretta, via Nerucci nello specifico si porta dietro il fatto che, proprio da questa strada, transitavano tantissime persone, ciclisti ed escursionisti dediti a frequentare il ’Cammino di San Jacopo’, cosa che ultimamente è divenuta molto più complessa.

"La nostra mobilitazione – proseguono dal comitato – è avvenuta dopo l’abnorme aumento di vetture che transitano da queste due strade, un chilometro in tutto, in seguito ad alcune modifiche della viabilità. Solo che si è passati da una prima fase dove la Giunta chiedeva ai cittadini di fare il ‘loro’ piano traffico di quartiere, ad un pugno di mosche, senza neppure l’installazione di un cartello di limitazione della velocità, dei dossi o di una apposita segnaletica orizzontale o verticale, che è totalmente assente".

E, come si evince dalle testimonianze, il problema non è solo il numero di mezzi che attualmente transitano nella zona ma anche la velocità con la quale affrontano il percorso alternativo, portando a seri danneggiamenti per i residenti, costretti a lasciare le proprie auto nei posti a lato della carreggiata, ma anche creando maggiori grattacapi a chi vuole uscire di casa in sicurezza. "Le risposte ottenute – chiudono dal comitato – sono state molto deludenti, affrettate e liquidatorie, facendoci percepire una disattenzione ai problemi dei cittadini. Ci chiediamo: si deve continuare ad uscire di casa col terrore di essere investiti?".

In aula e risposte le ha date, appunto, l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei. "Per quella zona come per altre – ha detto – vale il ragionamento che deve essere generale e non limitato al singolo problema. Non ci si può appellare al Pums per avere soluzioni differenti perché il traffico resta con le sue problematiche: una disamina che, per la città, riguarda un paio di ore al giorno, a differenza di quel che si vede altrove dove c’è da mettersi le mani nei capelli. Sappiamo bene che, da lì, ci passerà un tratto della Ciclovia del Sole e quindi la zona sarà davvero in massima sicurezza per arrivare nel centro storico".

S.M.