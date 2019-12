Pistoia, 1 dicembre 2019 - Per un partito che si chiama Italia Viva era quasi obbligatorio venire alla luce in un vivaio. Quello dell'imprenditore Vannino Vannucci, adiacente al casello autostradale di Pistoia si presta bene, anche perché è un Nursery campus delle piante, un'incubatrice botanica, consegnata per un mattino alla politica. Il debutto era previsto un mese fa, a ridosso dell'annuncio di Renzi di portar via la 'propria costola' dal Pd. Il maltempo, minacciato dal meteo e in parte manifestatosi, consigliò di rinviare l'evento per sede impraticabile, come succede nel calcio. Se fa bene alle piante, la pioggia non è benefica per il partito di Renzi. Fra il 'rinvio' e il 'recupero' è venuta a galla l'inchiesta della procura di Firenze sulla fondazione Open e l'incontro - da presentazione di Italia Viva che doveva essere allora - diventa l'autodifesa di Renzi dalle accuse dei magistrati fiorentini. Renzi le accoglie con l'aria del cireneo che si accolla la croce: "Indaghino pure me, pubblichino tutto: perfino le mie analisi del sangue". Un cireneo che prende le parti dei propri sodali. "Trecento finanzieri per perquisire alle sette del mattino tante persone, private da allora di tablet e telefonini", insiste Matteo Renzi in perpetuo moto orizzontale sul palco, nella serra strapiena di folla, spalle alle vetrate aperte sui vivai. "Il massimo è che stanno indagando su bonifici, che in quanto tali non sono segreti, sono per natura tracciabili, trasparenti. Sarebbe bastato leggere i conti". Renzi esonda, attacca sulla fuga di notizie. "Il mio conto corrente è apparso su tutti i giornali. Così risparmiamo in due: io sul costo dell'estratto conto e l'ambiente per il consumo di carta". Poi, si Il leader si chiede chi abbia diffuso ai giornali gli atti dell'inchiesta "coperti da segreto istruttorio". "Bankitalia - e non credo- la Procura di Firenze - e in tal caso indagherebbe Genova - la Guardia di Finanza. La uno, la due o la tre, quale busta scegliete?". Intanto, rivela di aver presentato denuncia venerdì scorso.

Sul filo del sarcasmo, Renzi va al cuore della vicenda Open. "I soldi della fondazione servivano per la Leopolda. Secondo i magistrati, per quella via erano diretti al partito. Per anni ci si è scandalizzati sui giornali perché la Leopolda non era il partito, era fuori dal partito, chiamerò i giornalisti a testimoniare". Poi, lapidario: "La Leopolda non è un reato". L'ultima stoccata è per Casaleggio col parallelo fra la propria fondazione "trasparente" e l'impianto grillino di cui dichiara le oscurità.

Davanti al palco, centinaia di signori e signore. Cravatte e casual, donne in sobria eleganza. La maggior parte del pubblico è più anziana del quarantaquattrenne Renzi. Tra i politici spopola il ricciuto ex parlamentare del luogo, Edoardo Fanucci, 36 anni, eletto deputato nel 2013, battuto nel 2018, organizzatore dell'evento. C'è l'esercito dei renziani che hanno subito seguito il capo nella secessione. Ettore Rosato, coordinatore nazionale di Iv più volte citato per operosità nel discorso del Re. Maria Elena Boschi, Francesco Bonifazi; l'europarlamentare Nicola Danti, Gabriele Toccafondi. Dalla Regione ecco l'assessore alla sanità Stefania Saccardi, che parlerà dal palco, i consiglieri Massimo Baldi, Titta Meucci e Stefano Scaramelli.

Tra gli altri, alcuni politici ruggenti venti o trent'anni fa. Arrivati per adesione, come Francesco Colucci, da Lucca, che ha attraversato molte sigle nel centrosinistra, ora abbraccia Italia Viva e si vede confabulare con Rosato. O qui per curiosità e nostalgia, come Mauro Vannoni, da Prato. Il pubblico s'infervora, non è neutrale ma convintamente di parte e schiaccia al volo le sapienti alzate dialettiche di Matteo. Alla fine questi è abbracciato fino al soffocamento, stretto alla gente, costretto al supplizio dei selfie. Dagli altoparlanti Jovanotti inneggia ottimismo. Terminata l'autodifesa, si guarda al domani. "Le regionali saranno la prima volta. Non vorremo mica sbagliare la prima volta eh?". E disegna una Toscana attrattiva, con una buona sanità, un'urbanistica rispettosa. Sembra un elogio sopratutto della "sua" Saccardi. E annuncia un camper che batterà la Toscana "comune per comune, da dicembre".

E Giani, che il Pd ha appena candidato? A pubblico sfollato, gli concede una battuta a mezza bocca: "Quando ci sarà il tavolo della coalizione verrà fuori il nome". Tutt'altro che un' incoronazione, per Eugenio. Del resto, non seguire la corrente è il tratto distintivo di Italia Viva. Che fra i modelli ittici ai quali la politica attinge a piene reti in questi giorni ha scelto di identificarsi nei salmoni. Questa mattina guizzanti in un acquario dalle pareti di vetro. Come questa serra del vivaio di Pistoia.