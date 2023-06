Regione Lombardia, "Manifestazione di Interesse" per Fondazione Maic

"Prendiamo atto almeno di una risposta da parte della Regione, quantomeno per una manifestazione di interesse – fa sapere il presidente della fondazione Maic, Luigi Bardelli –. Tuttavia sono molte le questioni aperte per le quali abbiamo chiesto da tempo di incontrarci. Pur avendo messo in atto da mesi attività per nuove patologie di interesse dei più giovani, non è pensabile voler sostituire queste ultime – di alto livello riabilitativo, pur procedendo senza ancora un piano ufficiale – con la riabilitazione per coloro che da anni, con grande impegno anche per investimenti con la solidarietà di famiglie ed istituzioni, continuano a trovare con la Maic vere e proprie ragioni di vita.

Speriamo di avviare dei colloqui operativi, anche perché non è facile gestire strutture per oltre 2000 assistiti e 145 dipendenti, dopo una pandemia che ha inciso drammaticamente sui bilanci senza che siano stati presi adeguati sostegni".