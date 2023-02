Regione, Capecchi (Fdi) è critico "L’assessore Bezzini cosa fa?"

"L’assessore Bezzini è a conoscenza che i laboratori stanno rischiando la paralisi per la mancanza di tecnici?". A chiederlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi che raccoglie e rilancia l’allarme dei sindacati di categoria: "In provincia di Pistoia, come un po’ in tutti gli ospedali dell’Asl Toscana centro, si registra una grave carenza di tecnici di laboratorio e, se la Regione non reperirà nuovi professionisti, il blocco della consegna dei referti delle analisi cliniche è un’ipotesi concreta. I tecnici attualmente in servizio non possono neppure usufruire delle ferie maturate perché altrimenti i turni di laboratorio rimarrebbero scoperti – sottolinea Capecchi –. Bezzini dovrebbe spiegare o smentire quanto sostengono i sindacati: ossia che l’Asl Toscana Centro avrebbe fatto delibere per le assunzioni, ma in Regione è tutto fermo. E’ inutile avere un tot di dirigenti se poi mancano i tecnici. Senza interventi immediati il rischio è quello di uno sciopero e del blocco dei prelievi. Il problema riguarda anche il Centro trasfusionale di Pistoia. Le associazioni Avis, Fratres Anpas, Croce Rossa ci segnalano che manca personale e, per questo motivo, sono in calo le donazioni, un calo che mette in difficoltà il sistema – fa sapere Capecchi –. Al Centro trasfusionale c’è una stanza con 5 poltroncine, inaugurata 3 anni fa, che però è chiusa per mancanza di medici e infermieri. Non si è riusciti ancora a dare un’organizzazione utile per intercettare le donazioni, in particolare durante il sabato, giorno in cui si registrano le maggiori richieste da parte delle persone, più libere da impegni lavorativi".