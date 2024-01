Reddito d’inclusione, si parte

Inizieranno ad arrivare nell’ultima settimana di gennaio i primi assegni in provincia riguardanti il reddito d’inclusione, almeno per coloro che una volta aperte le istanze per la presentazione delle domande da prima di Natale si sono fatti trovare immediatamente pronti. Anche perché, dopo lo stop definitivo voluto dal governo Meloni alla discussa misura del reddito di cittadinanza, si tratta di un sussidio molto importante, che parte dalla cifra minima di 480 euro al mese e, in base all’Isee presentato, spetta a quelle famiglie che hanno al proprio interno almeno un minore, una persona disabile, un membro con più di 60 anni e in generali condizioni di svantaggio economico. Fino ad oggi sono oltre 150 le domande presentate soltanto alla Cgil di via Puccini a Pistoia e nei patronati dislocati nel resto della provincia, ma è evidente quanto questo numero sia destinato ad aumentare. Con alcune specifiche: chi ha presentato la domanda entro il 7 gennaio, inizierà a riscuotere il proprio reddito mensile già dal 26 di questo mese; inoltre, chi farà richiesta entro la fine del mese potrà utilizzare ancora il vecchio Isee 2023 (su redditi 2021) ma, in questo caso, l’erogazione partirà dal 15 febbraio. Secondo le stime fatte dalla stessa Cgil, alla scadenza dei termini dovrebbero essere circa 800 i nuclei familiari aventi diritto al reddito con una sostanziale equa divisione fra il capoluogo e la Valdinievole. Ricordiamo che l’assegno (calcolato in base al proprio Isee e comunque non inferiore a 480 euro) potrà essere erogato per 18 mesi in maniera continuativa e prorogabile per un anno con uno stop di 30 giorni.