Reddito di cittadinanza: i beneficiari al lavoro insieme alla Croce Verde

Già lo scorso mese il Comune di Serravalle era stato fra le prime realtà comunali a deliberare il nuovo piano di verifiche sui percettori del reddito di cittadinanza disposto dal governo Meloni. E pochi giorni fa, è stato ufficializzato un nuovo "Progetto utile alla collettività" (Puc) che porterà alcuni fruitori del sussidio ad affiancare i volontari della Croce Verde. L’iniziativa è partita qualche giorno fa e durerà sino al prossimo 31 dicembre, salvo ulteriori proroghe. Riguarderà intanto due beneficiari del reddito, che verranno impiegati presso la sede di Cantagrillo della Croce Verde in attività di supporto al personale: saranno impegnati soprattutto al back e al front office e per i servizi di trasporto socio-sanitario, per un totale di quindici ore settimanali. Si tratterebbe del settimo Puc approvato dalla giunta nell’ultimo triennio, dopo "Collabora con la scuola" e "Serravalle migliora" (2020) "Digi-Arc" (2021) e "Accoglienza in municipio", "Serravalle eventi" e "Sani-Serravalle". Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Inps sul proprio sito, a Serravalle sarebbero 83 i nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza, su un totale di circa 3700 famiglie (pari al 2% della popolazione). Anche se gli aggiornamenti della contabilità Comune per Comune non vengono più pubblicati con regolarità dall’Istituto previdenziale.

"L’Inps comunica ai Comuni i numeri sul reddito di cittadinanza ogni dodici o diciotto mesi, quindi è difficile avere cifre aggiornate – ha ribadito l’assessore al sociale Ilaria Gargini – posso però assicurare che il quadro che riguarda Serravalle è tutt’altro che allarmante: il valore massimo dei percettori è stato raggiunto nell’immediato post-pandemia, per poi decrescere. Abbiamo inoltre provveduto da qualche anno ad attivare i Puc, che hanno già impegnato in questo tempo diversi beneficiari del sussidio". E continueranno a farlo, a quanto pare.

Giovanni Fiorentino