Reddito di cittadinanza, è rebus "Revisione? Impossibile fare stime"

Preoccupazione e agitazione sono gli stati emotivi con cui si sono dovuti confrontare gli operatori del Centro per l’impiego di Pistoia a seguito della revisione del Reddito di Cittadinanza, situazione che ha portato molte famiglie pistoiesi a temere di essere interessate dal provvedimento. Difficile dire oggi quanti siano ufficialmente i percettori che perderanno il sussidio. Dati certi infatti non ce ne sono. Come spiega la responsabile del settore servizi per il lavoro di Pistoia, Romina Nanni, "è complicato anche solo fare una stima, perché è un dato soggetto a molte variabili e ci sono tanti aspetti da verificare, non ultimo il fatto che molte domande sono state presentate recentemente e quindi sono in fase in valutazione".

Rimane il fatto che l’sms arrivato ai percettori del Rdc (326 in provincia di Pistoia, ndr) ha creato panico in molti di loro, che si sono immediatamente rivolti al Centro per l’Impiego. Questo, unito alle richieste di chiarimento di coloro che, invece, non hanno ricevuto comunicazioni in merito, ha inevitabilmente messo in difficoltà la struttura: "La reazione di molti percettori – racconta Nanni – è dovuta anche al fatto che questo è un momento di forte incertezza e quindi c’è tanta preoccupazione. In tanti si sono rivolti a noi per capire quale sarebbe stata la loro sorte, telefonandoci o venendo in sede: l’agitatazione è palpabile. Adesso la situazione si è un po’ normalizzata rispetto ai giorni scorsi – aggiunge –, quando le persone che ci chiamavano per avere indicazioni erano davvero numerose, ma arrivano ancora tante telefonate. Noi proviamo a tranquillizzarli e cerchiamo di portare avanti i percorsi di chi sta facendo con noi politiche attive – sottolinea la dirigente –, ma non è facile, perché tutto è in continua evoluzione".

Come accennato infatti, i dati ufficiali su quanti perderanno il Reddito di cittadinanza non sono ancora disponibili e non arriveranno probabilmente prima di settembre inoltrato, anche perché sarà necessario un confronto tra quelli provenienti da enti diversi come l’Inps, al momento ancora non disponibili, o quelli raccolti dall’Osservatorio sociale regionale e la Rete di protezione e inclusione sociale, i quali almeno riescono a fornire un dato certo, anzi l’unico davvero sicuro e non basato su stime che posso variare di giorno in giorno, ovvero quello delle domande prese in carico dai servizi sociale nella provincia pistoiese, quando il Reddito di cittadinanza era attivo. Si parla quindi di 2506 nuclei familiari per un totale di 4191 persone (1210 nuclei familiari e 2074 persone nella zona pistoiese più i 1296 e 2117 persone nella zona Valdinievole). Il futuro rimane comunque incerto.

"È difficile anche per noi dire adesso chi lo vedrà sospeso o meno – conferma l’assessore regionale alle Politiche sociali, Serena Spinelli – . Sono parecchi i dati che devono essere incrociati per avere anche solo una stima verosimile. Poi ci vorrà tempo per capire quali dei percettori che rifaranno la domanda potranno accedere per esempio al Supporto per la formazione e il lavoro, per il quale deve essere attivato un iter complesso tra richiesta via Spid, valutazione dei requisiti e l’iscrizione al portale dedicato. Oltre a questo, anche la modalità di comunicazione ha contribuito a minare le certezze delle famiglie e a mettere in difficoltà gli stessi servizi sociali. Mandare un sms in piena estate – attacca –, che non dà spiegazioni e non si cura delle condizioni dei singoli nuclei familiari, non poteva che determinare tensione sociale. Riteniamo che questo, così come le nuove misure, siano un vero e proprio attacco alla povertà", conclude Spinelli.

Andrea Biagioni