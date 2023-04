Redditi sotto la media La ripresa post-covid c’è ma i consumi vanno ancora a rilento

I valori della ricchezza media all’interno delle famiglie pistoiesi confermano ciò che stiamo dicendo oramai da mesi: la nostra provincia non è certo locomotore in Toscana e, anzi, spesso e volentieri è fra gli ultimi vagoni del treno.

A dirlo, dopo i precedenti riferimenti coi dati Istat, col quadro occupazionale affidato ai sindacati, piuttosto che la classifica della qualità della vita de "Il Sole 24 Ore", è l’osservatorio "Findomestic 2023" legato ai beni durevoli e di consumo che prende in esame la fotografia regionale fra il 2020 ed il 2022, analizzando pertanto cosa è cambiato fra la pandemia e l’uscita oramai definitiva da questa panoramica complicata.

Pistoia ha un reddito disponibile pro-capite passato da 17 a 19mila euro lo scorso anno, penultimo capoluogo in regione solo davanti a Massa Carrara con un - 5mila euro rispetto alla media toscana e - 2.500 euro su quella italiana. Se può consolare, dall’altro lato, c’è che l’uscita dal tunnel Covid è migliore sulla variazione del reddito disponibile cresciuto dal 3,1 all’8,4%, facendo meglio anche di Firenze.

Findomestic, poi, va ad analizzare il comportamento di spesa e di investimenti fatti dai cittadini sul mercato dell’auto, delle moto, l’elettronica e la telefonia, mettendo in evidenza altri dati interessanti e, in parte, conosciuti. Uno, per esempio, conferma le precedenti statistiche sui pistoiesi tutt’altro che amanti delle due ruote: siamo la provincia in Toscana che le sfrutta meno, a differenza di Firenze e Livorno, ultimi per immatricolazioni nel 2022 (1067) e con una spesa per famiglia di 66 euro.

Sul fronte del mercato delle auto, invece, si è passati dai 7.465 mezzi nuovi acquistati nel 2020 a 6.637 del 2022 ma c’è chi, in Toscana, fa peggio: in provincia si spende, di media, 815 euro a famiglia con un calo del 9.7% delle immatricolazioni che fa risultare Pistoia fra le migliori nell’anno appena concluso visto che è seconda su scala regionale, dietro soltanto a Prato, ed ampiamente avanti a tutte le altre (Grosseto viaggia al - 21%). Infine, i beni di consumo di largo utilizzo. Nel 2022 sono stati spesi 32 milioni di euro per gli elettrodomestici con una variazione di spesa per famiglia che arriva sul podio: + 7.3% dietro solo ad Arezzo e Siena. E i pistoiesi si difendono anche sull’acquisto di mobili (chissà che non incida la presenza di Quarrata e del suo distretto a riguardo) passando da 75 milioni del 2020 a 94 dello scorso anno. E, infine, non ci sono exploit nemmeno per quanto concerne la telefonia: spesa cresciuta del 12,2% in dodici mesi (sesto posto) in linea con quella che è la media regionale e con un conto totale di 30 milioni di euro di consumi complessivi.

Saverio Melegari