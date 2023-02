Redditi non dichiarati per oltre un milione

Importante operazione della guardia di finanza contro l’evasione nel lavoro domestico. Negli ultimi mesi, in particolare le fiamme gialle pistoiesi hanno individuato ben 22 persone tra colf e badanti che avevano "dimenticato" di dichiarare al fisco i redditi percepiti, per un ammontare complessivo di oltre un milione di euro. Le attività sono state condotte dai finanzieri del gruppo Pistoia che, incrociando le risultanze delle numerose e sempre più performanti banche dati in uso al corpo, hanno individuato numerosi collaboratori domestici che, dal 2016 al 2020, avevano percepito redditi annualmente superiori alla cosiddetta "no-tax area", fissata in circa 8.000 euro, omettendo di sistematicamente di dichiararli al fisco. In particolare, sono state individuate 22 persone fisiche che, pur risultando regolarmente assunte ed inquadrate ai fini previdenziali dai rispettivi datori di lavoro (che versavano regolarmente i dovuti contributi), ai fini fiscali erano evasori totali. Sono stati così segnalati all’agenzia delle entrate, per il recupero a tassazione, redditi per un milione e 200mila euro.

Tra i casi maggiormente significativi, è emersa una coppia di coniugi filippini che aveva omesso di dichiarare circa 100mila euro. Va ricordato che colf e badanti, che svolgono un’attività di riconosciuta importanza sociale, hanno un regime tributario diverso dagli altri lavoratori dipendenti, per cui le famiglie che usufruiscono delle loro prestazioni non agiscono come sostituto d’imposta, ma sono tenute a versare i soli contributi previdenziali. Al superamento della citata soglia di esenzione, l’obbligo di presentare le dichiarazioni dei redditi ricade, quindi, esclusivamente sul singolo lavoratore. L’attività svolta si inquadra nella più generale strategia di contrasto agli illeciti economico-finanziari portata avanti dalla gdf, volta ad intervenire, in modo mirato, su quei fenomeni che minano gli interessi della collettività, sottraendole preziose risorse. Peraltro, in questo particolare momento storico, perseguire i comportamenti che erodono il gettito fiscale assume un’ancor maggiore e trasversale importanza. La guardia di finanza persegue il tax-gap sia contrastando i fenomeni più gravi di frode, sia fornendo, come in questo caso, un concreto sostegno all’azione di compliance. Infatti, 12 di queste persone si sono già "ravvedute", versando spontaneamente le imposte e le sanzioni dovute, sulla base dei rilievi mossi dalla gdf.