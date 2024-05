Recupero dei castagneti. Dalla Regione gli aiuti destinati a ditte e privati

Recupero dei castagneti da frutto, si avvicina la scadenza di un importante intervento della Regione Toscana. Le domande andranno presentate entro il 31 di maggio e garantiranno una percentuale di contributo a fondo perduto pari all’80%. Ad informare dell’iniziativa è il GalMontagnAppennino presieduto da Marina Lauri. "La Regione Toscana ha pubblicato un bando sulla scheda "Investimenti produttivi forestali" nell’ambito del Complemento dello sviluppo rurale, finalizzato a sostenere il recupero di castagneti da frutto. La novità rispetto alla passata programmazione è la possibilità di accedere agli aiuti previsti anche da parte di privati cittadini possessori di castagneti da frutto con una superficie minima di 2.000 mq, sia attualmente in coltivazione che abbandonati". Una novità non da poco, infatti il sindaco di San Marcello Piteglio commenta: "si tratta di un argomento a cui la Regione ha sempre dedicato attenzione, lo trovo particolarmente importante perché attrae molta attenzione da parte di imprenditori giovani e attaccati sentimentalmente alla nostra Montagna. Quello dei castagneti è argomento che riscuote particolare attenzione in tutto il territorio e si manifesta come un punto importante della economia montana, anche per le sue notevoli potenzialità di sviluppo. Da parte nostra c’è una grande attenzione nei confronti dell’iniziativa, volta anche a superare il possibile infernale labirinto degli adempimenti burocratici. Un ringraziamento va rivolto alla Regione che segue le vicende dei castagneti con continuità e concretezza, come dimostra anche questo bando".

A delineare i passaggi è l’assessore Giacomo Buonomini che spiega: "i castanicoltori interessati sono diversi, in gran parte non professionali, la manutenzione e la pulizia sono molto spesso fatte direttamente dai proprietari che spesso ricavano farina per uso familiare ma non mancano realtà via via più importanti, ci sono anche alcuni metati che offrono supporto. La dotazione di 6 milioni su base regionale, anche se riguarda un territorio molto ampio qual è quello dell’intera Regione, è comunque interessante e lascia spazio a buone possibilità. Bisogna tener conto che il contributo può partire da 5000 euro ed arrivare a 400 mila, quindi la platea dei soggetti potenzialmente interessati è molto ampia".

Andrea Nannini