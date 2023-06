Rebus riqualificazione della "Cino" Subentro delle nuove ditte in corso

Entro un paio di settimane, finite le pratiche burocratiche del subentro della nuova ditta a capo dell’associazione temporanea di imprese, ripartiranno i lavori che consentiranno di completare entro dicembre 2023 la nuova scuola media Cino da Pistoia.

Torna ad assicurarlo l’Amministrazione comunale dopo mesi di lettere e confronti con quella che era stata la prima ditta assegnataria dei lavori, Vincenzo Russo srl, a seguito del decesso del titolare. Tutti i documenti per far proseguire il cantiere sono pronti e non solo, i circa 350 alunni che dovranno trovare spazio a settembre nella scuola, avranno comunque la possibilità di trasferirsi nuovamente in via Rossi perché il vecchio plesso Cino è in grado di ospitare provvisoriamente chi attualmente era collocato al plesso Roncalli.

Il nuovo edificio che è già stato eretto nell’area di cantiere, prevede 2166 metri quadri di superficie utile, è alto dodici metri e mezzo, con approvvigionamento energetico che in parte deriverà dal fotovoltaico, con isolamento termico e acustico, pareti trasparenti esterne dotate di schermature solari, serra bioclimatica e un sistema di risparmio idrico attraverso la raccolta delle acque piovane.

La struttura del nuovo edificio scolastico è stata realizzata con un telaio in acciaio, scelto per le elevate prestazioni statiche e sismiche e perché permette rapidità nella costruzione, facilità nella manutenzione, sostenibilità ambientale. I lavori conclusivi riguarderanno gli impianti e gli infissi.

Una volta concludi i lavori, la scuola si svilupperà in tre blocchi concepiti per essere indipendenti da un punto di vista strutturale e funzionale: due corpi laterali per la didattica (aule e laboratori) e un corpo centrale che ospita la scala di collegamento dei piani, i servizi igienici, i locali tecnici e il vano ascensore.

Le aule, diciotto in tutto, saranno adattabili grazie agli arredi componibili. È stata infine progettata la sistemazione dell’area verde esterna, così da permetterne l’utilizzo da parte di insegnati e studenti.

