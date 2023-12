Rebus palasport Pallavicini: "Fondi tolti per il Manzoni"

La giunta del comune di Pistoia ha chiesto alla Regione di trasferire i fondi previsti per il Pallavicini alla ristrutturazione del Manzoni: si trattava dell’unico importo derivante da finanziamento pubblico per la costruzione della struttura. È quanto evidenziato dai capogruppo di Pd, Pep e Civici e Riformisti. "E quei 16 milioni di euro, costo già lievitato, necessari per la realizzazione dell’area dove li troviamo?", chiedono coralmente le opposizioni in consiglio comunale. Ma non solo. Le domande e le considerazioni sono molte. Tutto nasce dai confronti sul bilancio di questi giorni con l’assessore Semplici e il sindaco Tomasi. "Da parte nostra – specifica Mattia Nesti, Pep –, se proprio dev’esserci un spostamento di questi fondi e l’accensione di mutui anche per 5 milioni, la priorità non è il progetto Pallavicini. Sia perché non è fondamentale per la città sia per un tema ambientale. Abbiamo quindi proposto la realizzazione di alloggi popolari, ristrutturazione del Manzoni, e per lo sport una piscina olimpionica. Impianto del quale Pistoia e gli sportivi hanno bisogno. Emendamenti tutti bocciati, salvo poi scoprire che il sindaco stesso aveva scritto a Giani per rinunciare al milione di euro previsto". Infatti, denunciano le opposizioni, questo spostamento di finanze è stato "scoperto" come già operativo e richiesto direttamente dal sindaco Tomasi alla Regione, perché trovato negli allegati al bilancio regionale.

Questo mentre i capigruppo si trovavano a discutere gli emendamenti per la reimputazione dei mutui sul progetto Pallavicini con l’assessore Semplici. "Siamo stati una giornata a discutere in aula – incalza Matteo Giusti, Pd – e il giorno dopo scopriamo che parallelamente il sindaco aveva già chiesto alla regione di spostare l’unico milione di euro da finanziamento pubblico. Quindi ci domandiamo: visti i costi triplicati, questo progetto Pallavicini fortemente voluto da questa giunta, sarà fatto? E con quali soldi? Nel momento in cui la maggioranza rinuncia all’unico fondo pubblico destinato allo sport ci chiediamo anche come possano continuare a dire che lo vogliono fare e che credono in quel progetto. Ma sappiamo tutti che questo disimpiego vuol dire che si sono resi conto che questo progetto non può stare neanche nel libro dei sogni". "Tutte le volte che si alza un po’ il livello e si esce fuori dalla minima programmazione, emergono le carenze – affonda Tina Nuti, Civici e riformisti –. Fra tutte, oltre all’area Pallavicini, quella relativa allo stadio, sul quale fino ad oggi sono stati spesi un milione e mezzo di soldi pubblici. Basta sprechi, c’è bisogno di una progettualità molto più ampia".

Gabriele Acerboni